快訊／縣議員控分局長誘拐人妻！　老婆突發3聲明爆「手機有藏證據」

▲花蓮縣議員林源富（右）指控吉安分局長吳思翰（左）誘拐人妻（中）。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

花蓮縣議員林源富27日在縣議會公開指控，他的妻子、新城鄉代會主席陳秀玲為了袒護情夫，持刀砍傷他左手，而吉安警分局長吳思翰不僅頻頻勾引人妻，事發後還指導女方做筆錄、聲請保護令。對此，吳澄清兩人僅有公務往來，陳秀玲則是在晚間發出3點聲明回應。

林源富指控，夫氣倆原本幸福美滿，不料吳思翰介入家庭、與他妻子曖昧，而妻子為了保護與吳思翰聯繫的「專用手機」、繼續與吳聯絡，19日不惜拿刀砍他左手，害得他動脈大量失血3、4千cc，倒臥血泊中，送醫搶救後才撿回一條命。

對此，陳秀玲27日在臉書秀出遭家暴的照片反擊，稱自己被打十幾年了，兩個小孩都有親眼看到，「我被打到全身是傷， 他渾身酒氣回來要拿家電砸向我的頭。我正當防衛也被扭曲事實。 若我今天被他打死了 ，那我是不是該自認倒楣？我從來沒說過我家庭幸福美滿！」

隔了幾小時後，陳秀玲再次發文自爆，仇者快！親者痛，再怎樣無辜的都是小孩，「被林源富扣押的手機裡有他不法的證據，所以他不敢還給我，還扣我這麼大的帽子，請還我一個公道！」隨後在深夜拋出3點聲明，駁斥丈夫林源富的說法。

▲▼陳秀玲接連在臉書駁斥丈夫指控，自爆「手機藏有他不法證據」。（圖／翻攝自當事人臉書）

一、有關林有關林源富先生於今日（民國113年6月27日）指控本人在113年6月19日晚間砍傷其左手之言論，並非整起事件之原貌，該日林先生所受傷勢乃本人。在基於正當防衛下，不得不的防衛行為所致，並，非如林先生指控本人之情節般，為維護本人名譽與權益，在此特本聲明以正視聽。因基於尊重司法機關之調查權限，本人對於當日發生之事實經過，將於檢具相關事證後，交由司法機關調查，在此不適於此公開，尚祈見諒。

二、另關於林先生指稱花蓮縣警察局吉安分局分局長（下稱吉安分局長）吳思翰協助本人作筆錄及申請保護令云云，此亦與事實顯有間距。本人於113年6月19日赴吉安分局製作筆錄時，係由該分局之員警同仁依法定程序協助製作筆錄，並由該製作筆錄之員警同仁詢問本人有無聲請保護令之必要，是日吉安分局長吴思翰與本人根本未有任何互動，違論有林先生所指述之各項情節。蓋本人與吉安分局長吳思翰僅只於一般公務互動，雙方毫無男女私情，林先生主張之情節，業已嚴重影響本人之名譽，亦抹煞吉安分局員警同仁之辛勞努力。

三、本人與林先生間之案件既已進入司法程序，請林先生尊重司法之查，建請勿再對外公諸與案件或本人有關之資訊予第三人，特此嚴正聲明。

知情人士接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時指出，根據花蓮縣警局相關紀錄，林源富涉及酒後家暴案件並非首例，近年有多次家暴妻子紀錄，警方均依規定受理偵辦。6月19日，林源富被妻子持刀砍手，但警方訪查兩造，陳女指控先生酒後就會丟東西打人，她光今年6月間就曾4次向警方反映遭先生毆打，但顧及丈夫及自己的政治生涯和聲譽，才隱忍不報案。

對此，花蓮縣警局表示，接獲林源富檢舉後，已調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解，有非公務聯繋及交往密切情形，本局將秉持勿枉勿縱的決心，審慎調查、詳加查證，若有不當男女交往或言行惹議情事，將依規定懲處並追究相關責任，決不寬貸。