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社會 社會焦點 保障人權

議員控妻曖昧分局長　「副主席娶副主席」2大世家13年佳話破滅

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮縣議員林源富27日在縣議會公開指控，他的妻子、新城鄉代會主席陳秀玲與花蓮縣吉安分局長吳思翰搞曖昧。據了解，林源富的家族在吉安鄉是望族，財力雄厚，陳秀玲則是政二代，兩人在2011年結婚，一度被傳為「副主席迎娶副主席」的佳話，但他們婚後13年間風波不斷，如今甚至傳出動刀事件，引發外界關注。

▲▼林源富 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲林源富27日在縣議會上控訴妻子與分局長搞曖昧。（圖／記者王兆麟翻攝，下同。）

林源富27日突然在縣議會上自曝，控訴吉安分局長吳思翰介入他的家庭，與妻子陳秀玲搞曖昧，兩人不但擁有專屬手機，還天天熱線到半夜，妻子甚至為了袒護吳男，持刀砍傷他的左手，導致左手動脈被砍斷，噴血3、4000CC昏迷送醫；事後他還公開自己左手臂、腹部的刀傷縫合照片，並表明已經向花蓮刑大報案。

▲▼林源富 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▼▲林源富公開傷勢照片。

▲▼林源富 。（圖／記者王兆麟翻攝）

面對丈夫的指控，陳秀玲27日透過臉書發文回應，「傷心！人心可以如此狠毒。人前留一線，日後好相見。請為祖先，子女多積點德吧。現在本人一律不回覆，交給法律處理。但傷害已造成，若察無不實，該如何還我清白。新舊傷口，這樣還不夠嗎？我被打十幾年，兩個小孩都親眼看到。」

▲花蓮縣議員林源富指控吉安分局長吳思翰誘拐人妻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）

▲吳思翰（左）被指控介入陳秀玲與林源富的婚姻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）

而被指控介入他人家庭的吳思翰也在27日發出聲明，表示為了捍衛個人名譽並維護警察尊嚴，針對林源富的控訴，他決定提出誹謗告訴。

▲吉安分局長吳思翰27日深夜發聲明將對花蓮縣議員林源富提告誹謗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲吳思翰發出聲明表示將提告。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，林源富的家族是吉安鄉望族，財力雄厚，林源富在2011年間擔任吉安鄉副主席時，成功追到當時擔任新城鄉副主席的陳秀玲，一度成為「副主席迎娶副主席」的地方佳話，沒想到隔年就傳出兩人疑似出現打罵糾紛。

此外，林源富2022年間參與競選連任花蓮縣議員，父親涉嫌交付1萬元現金請友人多幫忙，他因而吃上官司，一審被判決當選無效，但二審逆轉改判當選有效，理由是這是林父的個人行為，無證據證明他可以預見此事發生。

陳秀玲出身政治世家，父親是新城鄉代會前主席陳炳煌、伯父是前新城鄉長，她自己則是從代表一路打拚選上主席。而吳思翰比陳秀玲小10歲，為人親和，如今被指控介入他人家庭糾紛，也讓當地鄉親感到很意外。

花蓮縣警局證實，已經在6月2日接獲林源富檢舉，並於6月26日完成林源富的刑事提告，案件已報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。至於吳思翰的部分，警方將調閱相關事證進行風紀案件調查，若查證有不當男女交往關係或言行惹議等事情，將依規定懲處並追究相關責任。

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