【廣編】Jessica X告五人高雄啤酒音樂節震撼登場

圖、文／統一超商提供

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於今年7月5日至7日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，近日公開震撼演出夢幻組合，引爆全亞洲期待！

韓國流行音樂天后—Jessica將和台灣超人氣樂團告五人首度攜手合作，演繹彼此的歌曲，首次在高雄啤酒音樂節上展開合作演出。Jessica將與告五人共同演唱Jessica的《Set Me Free》，以及告五人《好不容易》，即將在舞台上碰撞出無限火花。

這不僅是告五人首次與韓國歌手合作，也是Jessica第一次和樂團同台演出，她表示：「我在2022年拍攝《樂隊的海邊》時聽到我的樂隊成員演唱了告五人的歌曲《唯一》，我覺得這首歌很美，也是我第一次認識這個樂團，這首歌很快成為我最喜歡的歌之一」。Jessica也在今年6月9日的香港粉絲見面會，現場演唱了《唯一》給歌迷一個大驚喜。

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」即將展開，現在購買7／6、7／7一般區預售票可享OPEN POINT獨家優惠，只要OPEN POINT 10點加799元即可購買，超高CP值，別再錯過！

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