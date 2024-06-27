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男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

▲▼ 男子被診斷出慢性擴張型心肌病變 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 中年男就醫突全身無力險昏倒 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

55歲蔡姓男子一月份因心臟不適至嘉義大林慈濟醫院心臟內科就醫，在診間等候看診時突然全身無力、臉色蒼白，險些昏倒，緊急被送至急診搶救，門關前搶回一命。心臟內科主任李易達醫師經過一系列檢查，診斷蔡先生是因慢性擴張型心肌病變導致心臟衰竭，心臟收縮功能只剩一般人的三分之一，有猝死危險，所幸住院治療後，在團隊努力下，加上體外反搏治療，心臟功能獲顯著改善，出院後不久即回到工作崗位，重獲新生。

蔡先生回想，一月初某晚覺得自己呼吸彷彿溺水般快要窒息，緊急前往鄰近醫院就醫，被診斷為心臟衰竭導致肺積水，住院治療5天後出院，因感覺服用醫師開立的藥物有些不舒服，因此在家人陪同下轉至大林慈濟醫院心臟內科求診，沒想到在門診剛做完檢查就差點昏倒，被送至急診搶救。

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大林慈濟醫院心臟內科主任李易達醫師表示，蔡先生在門診時，因臉色蒼白，一直冒冷汗，檢查發現他血壓只剩70幾，緊急將他送到急診室，使用升壓劑、強心針及利尿劑搶救，並安排入住加護病房。透過心臟超音波檢查，發現蔡先生心臟收縮功能只剩21%，只有一般人6、70%的三分之一，進一步進行心導管檢查，排除冠狀動脈血管問題，後續安排心臟核磁共振，排除心肌炎，確診為慢性擴張型心肌病變。

▲▼ 男子被診斷出慢性擴張型心肌病變 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 男子被診斷出慢性擴張型心肌病變 。（圖／大林慈濟醫院提供）

針對蔡先生的治療，李易達醫師除了遵循心衰竭治療指引的用藥外，也建議他接受體外反搏治療。此外，大林慈濟醫院醫療團隊也讓蔡先生加入心衰竭醫病共享決策，讓病人選擇適合的心臟復健進行方式，以提升復健動機。心臟內科即將成立心臟復原中心，透過專業醫療人員的協助，讓病人在出院後，能持續回到醫院或在家中依據指導影片復健，對心衰竭的預後有很大的幫助。

在蔡先生出院後，醫療團隊將他納入心臟衰竭急性後期照護計畫，透過密集追蹤及多團隊照護，由個案管理師、藥師、營養師、復健師、心理師、社工等提供衛教及指導，提升心衰竭治療的預後及生活品質。

李易達指出，經過三個月的治療之後，蔡先生的心臟收縮功能已恢復到45%，雖然與一般人仍有些差距，但是與他之前的21%相比，有顯著進步，相信還有更多進步空間。

▲▼ 男子被診斷出慢性擴張型心肌病變 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 男子術後恢復狀況良好 。（圖／大林慈濟醫院提供）

李易達進一步指出，擴張型心肌病變的風險包括心衰竭造成肺部積水，讓病人喘不過氣，有些病人甚至來不及到醫院就已呼吸衰竭，需插管治療。另一風險則是猝死，由於心臟收縮功能不全，五年存活率只有50%，其中致命性心室心律不整是主要原因，若無AED的及時治療，可能會在睡夢中猝死。以往這類患者的心臟功能難以恢復，但隨著心衰竭藥物的進步，部分病人的心臟收縮功能有機會隨著時間逐漸康復，甚至恢復正常。

蔡先生感謝大林慈濟醫院醫療團隊的照顧，尤其李易達醫師精準地判斷病情，讓他在短時間內恢復良好。除了正確用藥外，體外反搏治療對加速心臟復原也有很大的幫助。

▲▼ 男子被診斷出慢性擴張型心肌病變 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲ 男子術後恢復狀況良好 。（圖／大林慈濟醫院提供）

 
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