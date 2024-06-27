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社會 社會焦點 保障人權

高雄3淫教師「全身脫光光」合照比基尼女郎　校方：絕不包庇！

▲▼高雄杏壇醜聞，3男師喝花酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄杏壇爆發醜聞，3名男師喝花酒，身邊都是比基尼女郎圍繞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一所高職學校3名男教師遭爆料到聲色場所喝花酒，陪侍女郎身上僅穿比基尼套裝，而老師酒過三巡後，竟嗨到當眾脫光衣褲3點全露。對此校方強調教師認真教學，指導學生在技能及學業上均有很好的表現，並發出4點聲明。

校方聲明如下：

1.校方已掌握所陳3名教師，並已於第一時間要求當事人說明，本校將儘速召開校事會議謂查處理、絕不包庇。

2.兩名在職教師，目前出勤情況尚無異常、暫無教學或師生互動之疑義情事，校方將強化巡堂及檢核查處機制確保學生受教無虞。

3.教師在外擔任評審均以主辦單位來函邀約為差假依據，學校將依「高雄市立高級中等以下學校教職員出勤差假管理要點」辦理，如教師未按課表授課、無故缺課等情況、必依法嚴處。

4.重申學校必將嚴格要求教師恪遵廉政倫理規範，不得涉足不妥當之場所，如屬聚餐宴飲亦應遵守倫理分際、廉潔自持。

這起事件起於高雄市教育職業工會今日出面爆料，某所高職學校的施姓、張姓、葉姓教師到三點式女郎陪侍的聲色場所脫衣喝花酒，多張勁爆露點內褲照外流。其中，施姓教師是擔任今年高雄市教育芬芳錄評審，而此評選指標是「端正教育風氣」，工會指出，今卻爆出評審本身涉足聲色場所，教師形象淪喪殆盡，未來要如何讓社會大眾信服評選結果？

▲▼高雄杏壇醜聞，3男師喝花酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張姓老師拖到內褲不剩。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄杏壇醜聞，3男師喝花酒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲施姓老師當場脫衣秀。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據工會提供的鹹濕照片，可見施師、張師及葉師與女陪侍飲酒作樂，酒過三巡還high到當眾裸身脫褲。照片裡，施師直接上演脫衣秀，當著同事與多位女陪侍面前，先脫去上衣，接著脫掉外褲露出內褲；張師甚至脫到內褲都不剩，讓旁邊女陪侍笑得合不攏嘴，施師則得意地開懷大笑，整個畫面不堪入目。據悉，張姓、施姓教師目前仍在職，葉姓教師已退休。

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