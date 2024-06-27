新冠疫情燒！衛福部長邱泰源親上火線開記者會　再教育用藥處置

▲衛福部長邱泰源首度因應疫情召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（27）日表示，為使具重症風險因子之COVID-19感染者獲得妥適治療，有效降低感染後導致嚴重併發症及死亡風險，發揮抗病毒藥物最大效益，於今日中午舉辦「新冠肺炎抗病毒藥物處置」線上講座，由衛福部邱泰源部長主持，邀請台大醫院內科部盛望徽主任就COVID-19抗病毒藥物處置進行演講，期使臨床醫師更了解及熟悉COVID-19抗病毒藥物之使用及診治處置，提供就診個案適切診療與照護。

疾管署指出，自國內發生COVID-19疫情以來，均有持續積極採購儲備抗病毒藥物，同時密切關注國際間抗病毒藥物研發情況，以及參依疾病流行趨勢、藥物最新臨床實證、公共衛生及社會成本效益、專家建議及國際作法等，修訂診治指引用藥建議。依目前藥物療效的相關研究顯示，莫納皮拉韋（Molnupiravir）之效果有限，且其藥物作用機轉可能引發安全性疑慮；基於藥物療效的科學實證，世界衛生組織（WHO）及我國SARS-CoV-2感染臨床處置指引，均建議COVID-19感染個案，優先使用倍拉維（Paxlovid）和瑞德西韋（Remdesivir）等藥物；而莫納皮拉韋則列為「有條件下使用」之藥物，於無法使用倍拉維、瑞德西韋及其他建議藥物時，才考慮使用。

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▲▼新冠病毒感染臨床處置指引。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，開立瑞德西韋需住院注射治療，倍拉維雖為口服則需小心跟其他藥物間的交互作用，莫納皮拉維雖為有條件下使用的藥物，惟醫師在臨床裁量上，除原使用條件外，針對多重慢性病的病人，可能傾向開立較多的莫納皮拉維，因此使用量在今（2024）年以來較以往增加許多。爰此，因應莫納皮拉韋的使用需求及近期COVID-19疫情上升，疾管署已完成2萬人份莫納皮拉韋採購作業，將於近期到貨，同時持續監測各項藥物使用情形，每日盤點庫存並主動協助跨縣市/區域之調撥。

疾管署再次強調，莫納皮拉韋為有條件使用之藥物，其合理使用條件包括重度腎功能不全及血液透析者、重度肝功能不全或既有疾病之治療藥物與倍拉維具嚴重交互作用，停藥或換藥具有造成疾病惡化風險者等。正確適切用藥才能發揮藥物最大效益，同時保障民眾健康安全。

▲▼「莫納皮拉韋」存量爭議說明。（圖／疾管署提供）

▲▼「莫納皮拉韋」存量爭議說明。（圖／疾管署提供）