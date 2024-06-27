失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧入關心電話

▲失業父帶著8歲女深夜走回南投事情曝光後，派出所湧進不少關心電話。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

原本在台中市工地打工的36歲陳姓男子，因為公司倒閉頓時沒了收入，為了省下車錢，逼不得已只好帶著8歲女兒徒步走回南投市老家，事情曝光後，霧峰警分局湧進不少關心電話，包括建商、貨運行、防水工程等企業不但願意提供工作機會，也願資助小孩上學費用，無奈，警方打了一個上午電話，陳父都是關機。

霧峰警分局內新派出所警員黃科淵、沈安琪，日前凌晨1點半巡邏到中興路二段576號前，發現陳男帶著8歲女兒並肩走在路上，心想已是深夜時分，太不尋常，見兩人身心俱疲的樣子，先載回派出所休息並提供杯水解渴。

原來，陳男原本在台中市中區工地打零工為生，後來公司倒閉，突然失業，加上平時收入不多且獨自扶養8歲女兒，又在外面租房子，於是想回南投老家找工作，路程大約7小時、29公里。

父女倆在晚上8點多，從中區的工地宿舍徒步走回南投市老家，但走到大里區時，才走了一半路發現此法行不通，加上夜深，不忍讓女兒餐風露宿，才想要原路返回宿舍。

內新派出所員警們得知後，不但湊了500元相助，還將兩人平安送回工地宿舍，事情一曝光，全台各地善心人士陸續打進霧峰警分局。

有間位在桃園中壢的建設公司表示，願意提供工作和住宿，連女兒上學也免費資助，貨運行、防水工程公司以及獅子會等單位也都表達幫忙意願，甚至還可贊助部份金錢。

警方從昨晚到今天上午10點左右，接了13通關心電話，想把這些人的好意轉達給陳男，無奈陳男一直都是關機，連絡不上。