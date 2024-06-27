清潔工被垃圾車「撞進壓縮箱」！7000頓垃圾找嘸人　涉事駕駛慘了

▲事發地點。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東一處垃圾中轉站早前發生恐怖意外，一輛垃圾運輸車在倒車過程中，與一名女清潔工發生碰撞，致其從卸料口掉進壓縮箱，搜尋工作自4月30日開始，截至5月13日翻找垃圾量約7000噸，仍未找到失聯人員。目前，當地政府已與失聯人員家屬達成調解，並協助家屬完成後事處理。

據《澎湃新聞》報導，廣東江門開平市城市管理和綜合執法局今（27）日發布《開平市「4.30」八一垃圾中轉站清潔工失聯事故調查報告》。

內容指出，4月30日8時33分，張姓女清潔工在垃圾中轉站傾倒垃圾時，垃圾運輸車輛在4號機卸料口準備卸料，車尾與該清潔工發生碰撞，導致她從二樓4號卸料口掉進一樓的4號機壓縮箱。

監視器畫面顯示，8時33分至9時03分期間，負責運輸該垃圾壓縮箱的邦宸垃圾運輸車輛，已經開出垃圾中轉站，並運至市固廢處理中心傾倒。當時該中心的生活垃圾堆料倉，已堆有1萬多噸生活垃圾。另外，9時58分至13時30分期間，還有59輛車進入市固廢處理中心，傾倒生活垃圾量共計465.99噸。

當地政府接報後，立即通知市固廢處理中心停止垃圾入廠，暫停堆放垃圾，並要求暫停向市固廢處理中心運載傾倒垃圾，迅速成立應急專班，約30人到生活垃圾堆料倉尋找失聯人員。自4月30日下午開始，搜救人員分兩班駐點，24小時持續搜索失聯人員。

然而自4月30日搜尋工作起，截至5月13日，經過應急專班連續不斷的反復翻查可疑區域和垃圾，共翻找垃圾量約7000噸，仍未找到失聯人員。

當地政府展開對失聯人員家屬安撫及善後工作，目前已與失聯人員家屬就搜尋工作達成調解，並協助家屬完成後事處理。涉事單位已完成與失聯人員家屬的協商賠償事宜。

報告指出，事故責任處理方面，垃圾運輸車的黃姓駕駛員因在倒車時，未能及時發現人員，卸料時未下車進行操作，對事故發生負直接責任，涉嫌重大責任事故罪，建議由開平市公安機關依法處理。

此外，調查報告建議對開平市邦宸環境治理有限公司、廣東寶鴻環境管理有限公司開平分公司以及對開平市邦宸環境治理有限公司主要負責人鐘某實、開平市邦宸環境治理有限公司安全管理人員（站長）司徒某依法實施行政處罰。