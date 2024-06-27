快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　暴雨持續2小時

▲午後部分地區出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨明顯，中央氣象署今(27日)下午2時59分針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣內埔鄉、瑪家鄉發布災防告警，降雨時間持續2小時。

氣象署表示，屏東縣大雷雨持續時間至下午3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲。

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▲屏東縣發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午4時59分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署指出，今天受太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，東南至偏南風環境下，清晨上午及晚間東南部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，午後中部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，若行經山區路段應提高警覺，做好防護措施。

大雷雨即時訊息

影響時間：27日白天

＊警戒區域：屏東縣

山區暴雨

影響時間：27日白天

＊警戒區域：屏東縣內埔鄉,屏東縣瑪家鄉