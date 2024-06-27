「半夜狗吠70分貝」鄰居崩潰提告！屋主、飼主判賠10萬+加強隔音

▲台北黃姓女子飼養犬隻不斷吠叫，挨告要賠鄰居10萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北黃姓女子在大樓養狗，卻讓狗不分日夜吠叫，音量高達70分貝以上，經鄰居報警，黃女被開罰2千元，但她仍未做任何改善。住她斜對面的林姓鄰居被狗吠聲吵到長期失眠，怒將黃女和屋主告上法院，台北地院審理，判黃女和屋主要連帶賠償10萬元，並要加強隔音措施。可上訴。

林男指出，從他搬進社區大樓11樓後，不管白天或晚上，都會聽到斜對面鄰居黃女屋內傳出狗吠聲，他在家拿分貝計測量，發現狗吠聲高達70分貝以上，已非一般人可以忍受。他曾發函請黃女改善，但黃女不理會，繼續放任犬隻吠叫，導致他在高度壓力下失眠、焦慮，相當痛苦，只能將狗飼主黃女及黃姓屋主一同告上法院，求償60萬元，並請黃女搬家或增加隔音設備。

全案審理時，黃女辯稱，林男並非每天都有錄到狗吠聲，而且林男錄到的狗吠聲，也不一定是她家的狗叫的聲音，她已經把狗移到室內養，每周都帶狗到戶外活動，應該不會再發生狗大聲吠叫的情形，所以沒有必要加強隔音設施。而黃姓屋主則表示他不住這邊，也不是這隻狗的主人，沒有賠償的義務。

法官檢視相關證據，發現黃女飼養的狗長期不定時吠叫，林男和其他鄰居曾因此報案，由員警到場查訪後，依黃女違反社會秩序維護法罰鍰2000元，黃女提出異議被駁回在案。

法官指出，黃女居住的社區供住宅使用為主，為第二類噪音管制區，但根據林男錄音，黃女住所有相當數量的犬隻不分日夜吠叫，已侵害林男的居住安寧，而屋主應對房屋有管理維護義務，照看黃女使用房屋的情形，卻對黃女養狗製造噪音一事消極不作為，判屋主和黃女要連帶賠償10萬元，另林男雖不能請求黃女搬家，但黃女應加強隔音措施，不得有50分貝以上的聲響侵入林男的住所。全案還可上訴。