「神秘金屬碑」又來了！鏡面切割超整齊　離奇現蹤美國小鎮

▲科羅拉多州北部出現神秘金屬碑。（圖／翻攝Reddit、Instagram@howlingcowcafe，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州北部近日離奇出現一座「神秘金屬碑」，它是一個切割俐落的長方體，鏡面表面能夠映照出周遭景物，突兀地矗立在廣闊草地上，而類似事件已經不是第一次發生。

「神秘金屬碑」出現在丹佛（Denver）以北75英里（約120公里）貝爾維尤（Bellvue），當地咖啡廳老闆葛蕾夫絲（Lori Graves）擁有的一塊土地上。

葛蕾夫絲受訪時回憶，許多人湧進店裡，問起這個令人摸不著頭緒的東西，「星期日早上，有人走進咖啡廳問，『巨碑』在哪裡？那個外星人巨碑？」她不確定金屬碑的來歷，但「我不想毀掉這其中的神秘感。」

而網路論壇Reddit地方分版一名網友宣稱，他去參觀金屬碑時聽說，金屬碑的豎立，只是為了惡搞當地居民。不過，這個消息未獲證實。

事實上，早在2020年11月，美國猶他州沙漠就被發現冒出「神秘金屬巨碑」，不久後又離奇消失，後來被證實是地方藝術家的傑作。在那之後，世界各地都出現類似物體，包括羅馬尼亞、土耳其、烏克蘭、拉斯維加斯沙漠、英國威爾斯等，大多被認為是藝術裝置或廣告噱頭。

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