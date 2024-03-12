「神秘金屬碑」又現蹤！詭異矗立英國山丘　幾天後原地消失

▲威爾斯一座山丘上突然出現「神秘金屬碑」。（圖／翻攝X@NickHintonn）

記者吳美依／綜合報導

英國威爾斯小鎮海怡（Hay-on-Wye）一座偏遠山丘上，突然冒出神秘金屬碑，正當居民困惑不已時，竟又突然消失了。儘管仍不清楚它從何而來，但在2020年11月，美國猶他州也曾發生類似事件，之後被證實是地方藝術家的傑作。

iTV、每日郵報等外媒報導，海怡居民理查（Richard Haynes）上周末跑步時，在海布拉夫山丘（Hay Bluff）發現了這塊金屬碑。他11日受訪時說，「我覺得它看起來有點奇怪，可能是用來蒐集雨水的科學研究玩意兒，然後又意識到它太高、也太詭異了。」

理查停下跑步行程，走近觀察金屬碑，「它大約10英尺（約3公尺）高，（兩端平面）呈三角形，而且絕對是不鏽鋼做的。它是中空的，我想它很輕，輕到足以讓2個人搬上去」，然後挖個洞「種」在土裡。

理查經常沿著同一條路線跑步，但過去從未見過這塊金屬碑。他詢問一名2周前到訪海布拉夫山丘的朋友，對方也表示根本沒看過這東西。

後來，理查透過Google追蹤發現，金屬碑確實是最近才出現的，但在他目擊的幾天後卻又消失，很可能被人搬走了。

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