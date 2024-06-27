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14天擺脫卡卡！百人實測統一AB原味優酪乳　97.2%見證告別堆積

▲▼AB優酪乳。（圖／業者提供） 

百人挑戰連續14天喝原味優酪乳，「97.2%的人實證推薦」。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

有過消化不順經驗的人一定很懂那種已經好幾天沒「嗯嗯」的煎熬，坐在馬桶上苦等卻始終等不到便意，或是蹲廁所久到被懷疑是在裡頭玩手機的無奈，有時坐到腳都麻了才有那麼一點點「成果」；也有人上班太忙，一有空吃東西就暴風亂塞，結果就是肚子又重又堵……，但其實，找對方式就有機會達到腸胃不卡卡的狀態！近期有百位民眾參加了「告別堆積！14天有感挑戰」，挑戰連續14天每天喝統一AB原味優酪乳，沒想到生活真的快速有了調整，讓參加者驚呼不可思議，大讚效果也太好了！

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

「告別堆積！14天有感挑戰」的百人挑戰者之一，是工作需要長時間久坐的機構工程師，她表示經常一整天上班太忙了，等到上廁所才發現「不太順」；銀行業上班族則是習慣性「暴飲暴食」，每次吃完飯都覺得「身體重重的不對勁」；珠寶精品業櫃姐碰上百貨週年慶檔期，為了服務客人三餐都沒辦法按時吃，又處於高壓狀態下，不僅上廁所不順暢、氣色也不好；還有夫妻檔挑戰者，老公笑說老婆蹲廁所的時間久到「小孩可能覺得只剩下我這個爸爸了」。不論是因為久坐、吃太急、進食不固定或是如廁障礙，他們都因為連續14天喝統一AB原味優酪乳，身體出現了相當大的變化。

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

工程師笑說「甚至不用14天，只要3天就有感覺」，她在連續飲用統一AB原味優酪乳幾天後，就發現即使自己同樣久坐一整天，上廁所也變得不卡了，「第一次體驗被排空的感覺」；在銀行業上班的男子則表示喝了之後，感覺身體變輕鬆，「以前常應酬，都會有一種堵堵的感覺，現在不會了」；櫃姐挑戰後最大的感想是自己「變漂亮了」！像是妝更服貼、氣色也跟著變好了，當然上廁所的頻率也變得規律。夫妻檔中的太太表示，因為統一AB原味優酪乳口感太好喝，她都選在飯後來一瓶，「可以幫我那一天在廁所的時間縮短」，看到這個成果最開心的莫過於先生，他們終於能把時間浪費在美好事物上，而不是家裡的廁所裡面。

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

統一AB原味優酪乳之所以能帶來好順暢、好氣色，主要來自嚴選好菌「雷特氏B菌」，可99.9%通過胃酸及膽酸考驗，直達腸道，且每100毫升就含一億個以上的雷特氏B菌；並通過國內人體實驗，榮獲腸胃雙效健康認證，透過每天適量飲用，有助於增加腸內益生菌，也有助於降低胃幽門螺旋桿菌之數量，當腸道菌相平衡、擁有良好的腸道環境，自然能讓消化狀況恢復到正常值。而且統一AB原味優酪乳不只好菌多多，還有鈣質、蛋白質等乳製品營養成分，會對乳糖敏感的人也不必擔心，大部分乳糖都已被轉為乳酸，可減緩身體消化乳糖的負擔。

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一AB原味優酪乳,實測,順暢,好氣色,雷特氏B菌,健康。（圖／翻攝自影片）

這次統一AB原味優酪乳的「告別堆積！14天有感挑戰」結果大成功！百人參加挑戰，有97.2%實證推薦，幫助好順暢、好氣色；只需要每天一瓶就能簡單、方便照顧腸道日常健康，補充好菌、維持消化道機能，讓身體告別堆積、代謝煥新，輕輕鬆鬆甩開卡卡負擔，如此神奇的體驗從喝下統一AB原味優酪乳的第一口就開始，快給自己一個擁有暢快生活的機會，到家裡巷口的超商、超市賣場即可入手不必等！

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