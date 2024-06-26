青年座談鮭魚返鄉與經濟日不落國　沈有忠：技術核心留在台灣，加強不同國家的接軌

▲「週三青年日」青年座談，探討鮭魚返鄉、如何打造經濟日不落國。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

行政院發言人陳世凱26日晚間表示，行動內閣再添新戰力，行政院長卓榮泰已核派陸委會政務副主委由東海大學政治學系教授沈有忠出任、國軍退除役官兵輔導委員會政務副主委由國安局前副局長陳進廣出任。對於中國政治與經濟的風險與不確定性，沈有忠表示，台商應及早思考如何進行海外布局或鮭魚返鄉，政府目前也透過陸委會、海基會等單位，進行專業的風險評估，提供在中國投資與當地政經風險的預警。

Y’s Day「週三青年日」26日晚間舉行青年座談，探討主題為「鮭魚返鄉？台商全球佈局如何打造經濟日不落國」，沈有忠是在出席這場座談會時，做上述表示。同場受邀的學者專家，還包括海基會綜合處處長洪浦釗、淡江大學產經系教授蔡明芳、中經院助理研究員王國臣，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

海基會綜合處處長洪浦釗指出，綜合各方觀察，大家普遍認為中國經濟發展在美中對抗格局下，呈現長期衰退的趨勢。面對經濟不佳導致國家治理的挑戰，中國近年來透過追稅、漲價、罰款、降薪、賴帳等「剪羊毛」方式積極找錢，造成對企業與民生的重大衝擊，不但可能引發廣大民怨，未來更會造成社會的矛盾，嚴重危害人民的人身與財富安全。

對於台商、外資甚至中資面對衝擊後被迫向外走，洪浦釗表示，政府也積極輔導讓資金回流台灣，或是輔導至其他國家投資，不管台商在國內或世界各地，未來政府都會提出政策上的支持。

▲海基會綜合處處長洪浦釗。

▲陸委會政務副主委、東海大學政治系教授沈有忠。

準陸委會副主委、東海大學政治系教授沈有忠認為，中國當前經濟環境不樂觀，經濟雙循環都遇到卡關，加上反間碟法與台獨22條，也對外資的人身安全造成衝擊，面對中國政治與經濟的風險與不確定，台商應及早思考如何進行海外布局或鮭魚返鄉。

沈有忠表示，在台灣方面，政府除了透過陸委會、海基會等單位進行專業的風險評估、提供在中國投資與當地政經風險的預警，也已進一步協助台商轉型或是移轉投資、鼓勵返台「鮭魚返鄉」。他強調，「經濟日不落國」的願景是透過經濟實力，確保台灣民主價值與自由繁榮的基礎，因此，台商與企業應將技術核心留在台灣，加強與不同國家的深化與接軌，才能進一步增強與全球民主國家的經濟連結。

淡江大學產經系教授蔡明芳表示，天然資源、人力資本、技術知識與金錢資本，是影響國家生產力的四大因素，有好的因素，才能維持好的生產力，國家經濟才能持續成長。台灣要走向「經濟日不落國」，包含人才、水、電等資源，都應該有合理價格，用市場價格的合理反映，才能讓經濟永續發展。畢竟，企業有好的競爭力，人民才有好薪水，建立宜居環境才能留住更多人，打造經濟永續環境，就是台灣與中國的最大不同，才能打造真正的經濟日不落國。

▲淡江大學產經系教授蔡明芳。

▲中經院助理研究員王國臣。

中經院助理研究員王國臣表示，世界趨勢從貨物貿易走向服務貿易，強調以人為主，所以台灣「信賴產業」的重點就是強調經濟安全。如果有越來越多國家抵制中國，中國衰退是必然。面在經濟、金融、社會甚至政治的風險逐步提高的情形下，台商應保持距離，避免依賴度過高，才能獲得盟國的信任。他也強調，以台灣代工實力，將全世界當成工廠，根留台灣，布局全球，就是台灣成為日不落國的基礎。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，總統賴清德在520就職演說時強調，民主的台灣將是世界繁榮的推手，同時指示政府跟產業界密切合作，把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」、「布局全球，行銷全世界」三大方向，要讓台灣成為「經濟日不落國」，台灣是世界上少數成功跳脫「中等收入陷阱」，完成經濟與民主雙轉型的特殊案例，在前總統蔡英文執政時期推動的新南向政策及5+2產業的帶動下，台灣已成功降低對中國紅色供應鏈的依賴並推動經濟結構的徹底轉型。



董思齊認為，未來「信賴產業」的發展，不僅是經濟政策的挑戰，更關乎國家安全，需要政府、企業及公民社會的共同努力，尤其是必須發揮年輕世代的創新精神，他也鼓勵座談會現場的青年朋友們在自己的專業領域中發揮所長，實現自己的夢想，透過創新參與及創業，才能為台灣未來注入新的活力，共同實現「經濟日不落國」的宏大目標。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。