頂大學霸也淪詐團成員！教英文騙美加華僑　律師團涉洩密遭起訴

記者游瓊華／台中報導

台中驚傳律師涉嫌洩密案！台中市刑大與中檢日前查獲詐騙美國、加拿大華僑詐欺機房時，發現詐團因語言溝通問題，還找來南部知名國立大學經濟系學霸擔任英文老師，進一步追查，更赫見詐團的「御用律師團」在接觸遭羈押禁見的同夥後，再將偵辦進度及證據回報給詐團金主，藉此製造斷點及切割。全案經台中地檢署偵查終結，將陳姓與紀姓等2名律師依洩密等罪起訴。

▲詐團找國立大學經濟系學霸教英文騙華僑，御用律師團涉洩密也遭起訴。（圖／民眾提供）



台中市刑大科偵隊長施明志表示，日前查獲有詐團專騙美國、加拿大華僑，過程中發現，因這些華僑長期旅居國外，已經習慣英文對話，詐團還因此找來南部知名國立大學經濟系學霸擔任英文老師教導對話行騙，避免卡關、詐騙失敗，有時候還得親自上陣。

▲律師洩密案示意圖。（圖／民眾提供）



刑大也發現，當檢警循線查獲時，就會有律師趕到駐地或地檢署偵查庭，自稱是犯嫌親屬或友人所委任，想要陪同偵訊，然經追查發現，集團幹部群有「請律師現在去找、有沒有可能已經到地檢」、「律師去了、正在等待情況」、「往外丟東西，滅證嫌疑」、「車子被掌握了，盡量不要碰面」等語，甚至與這些「御用律師」間亦有暗號，如「打過去說財務長介紹、他就知道了」等語。

在向上溯源時，赫見詐團的御用律師，竟然在律見遭羈押禁見機房成員後，將會客資料及犯嫌供述內容回報給詐團金主，律師明顯有利用職務，為犯罪者串證脫罪之嫌。

全案蒐證完備後，去年10月27日由檢察官率領中檢重案支援中心檢察事務官、台中市刑大打詐中心、偵六隊、偵七隊及豐原分局等單位，持台中地院核發搜索票針對涉案律師及律師事務所執行搜索及扣押相關物證後，結果查到40歲陳姓與45歲紀姓等2名律師，涉嫌違反個人資料保護法。檢察官偵查終結，認為2名律師分別觸犯非公務員洩漏國防以外秘密罪、違反個人資料保護法等罪，近日將2人依法提起公訴並移審法院。