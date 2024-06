義農場工作意外「手臂被切斷」　印度工人被丟路邊等死

▲辛格操作重型機具時受傷,手臂被截斷、雙腿被壓碎,最終傷重不治。圖為義大利農場工人。(示意圖/達志影像/美聯社,圖中人物與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

義大利羅馬附近郊區拉蒂納(Latina)一處農場17日發生意外,31歲印度籍工人辛格(Satnam Singh)操作重型機具時受傷,手臂被截斷、雙腿被壓碎,但他卻被雇主扔在路邊,直到事發1個半小時之後才得到醫療救助,儘管後來空運至羅馬醫院接受治療,但仍於19日傷重不治。

衛報、BBC等報導,辛格當時正在安裝一台連接拖拉機的塑膠滾筒包裝機,但在意外發生之後,雇主洛瓦托(Antonello Lovato)讓他與他的妻子坐上車之後,就把兩人留在家附近的街道上,辛格的斷臂被放置在水果盒中。直到警方接到辛格妻子的電話之後,相關單位才派空中救護機把辛格送往醫院。

辛格在義大利生活工作約2年,時薪5歐元(約新台幣173元),是非法移民,已於19日傷重不治。洛瓦托現階段正因過失殺人、違反工作場所安全規定、未能提供援助等接受調查。

針對這起事件,義大利勞工部長卡爾德隆(Marina Calderone)譴責辛格之死是野蠻行徑,表態希望該負起責任的人要受到懲罰。農業部長羅洛布里吉達(Francesco Lollobrigida)表示,要打擊一切形式的勞動剝削。印度駐義大利大使館正積極與當局保持聯繫,並稱對於印度公民的不幸離世深感悲痛。

