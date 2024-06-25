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健檢中心爆職員偷拍！楊梅天成醫院狀況外　「無從回應」說法曝

▲楊梅區天成醫院遭報偷拍事件，醫院查證後澄清並非醫院員工。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊梅區天成醫院遭報偷拍事件，醫院查證後澄清並非醫院員工。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區天成醫院遭爆偷拍事件，多達6名員工受害，針對事，天成醫院今（25）日指出，經過查證後，被判刑的葉姓男子並非醫院員工，而是合作單位的員工，發生地點也不在楊梅天成醫院，應是在合作單位之員工宿舍廁所內，天成醫院對於員工訓練與管理向來嚴格，絕不容許類似情事發生，對於法院判決內容覺得有些意外。

針對楊梅天成院遭健檢中心傳出有「攝狼」，有6名職員如廁時察覺廁所角落出現不明亮點質疑遭偷拍，經過查證果真發現有針孔攝影機，憤而揪出竟是葉姓同事所為，楊梅警方持搜索票到場蒐證查出至少有6人受害，並起出手機與筆電等證物，桃園地院法官審理時，葉姓男子坦承犯行，法官審結依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑6月。

檢警調查，38歲葉姓男子在桃園市楊梅區天成醫院任職，葉男於去年7月7日起至今年1月12日止，被發現在醫院健檢中心辦公室內廁所，偷裝針孔攝影機偷拍他人身體隱私部位，因同事驚覺廁所內拖把、鐵架常出現不明亮點，仔細查看發現被安裝針孔攝影機才驚覺被偷拍，憤而報警處理才揪出這起偷拍事件。

楊梅天成醫院今天表示，經過院方查證，偷拍的葉姓男子並非醫院員工，而是合作單位員工，發生地點也不在楊梅天成醫院，而是在合作單位之員工宿舍廁所內。

天成醫院強調，院方對員工訓練與管理向來嚴格，絕不容許類似情事發生，至於偷拍事件確切地點在哪裡，院方也不清楚。對於法院判決內容覺得有些意外，因為並非醫院員工，院方亦無從回應。

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