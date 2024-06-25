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三接工程進度超前　工程會拼2025年6月供氣

▲▼工程會主委陳金德視察三接工程。（圖／工程會提供）

▲工程會主委陳金德視察三接工程。（圖／工程會提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院工程會25日表示，「第三座液化天然氣接收站投資計畫」（三接）8項工程整體預定進度為55.33%，截至5月底已完成58.32%，超前2.99%。工程會主委陳金德今日前往視察，並要求如期達成2025年3月運轉測試、6月供氣的目標。

第三接收站計畫8項工程中，配氣站及陸管工程受到民眾陳情施工噪音問題，因而降低爆管清潔之壓力，導致進度微幅落後（落後0.4%），目前工程會已請經濟部及中油公司增加人員及機具，並採多組試壓包之合併方式進行試壓，以縮短期程，務必達成行政院卓榮泰院長所指示如期如質完成的目標。

工程會表示，第三接收站計畫肩負國內能源轉型之重要角色，本計畫總經費高達965.62億元，為行政院列管之重大公共建設計畫，完工啟用後可供應大潭電廠及國內北部地區新增民生及工業用戶等用氣需求，屆時北中南三座接收站分區供氣，可降低輸氣成本及風險，並藉由海陸輸氣幹線系統相互調度及備援，提升國內整體供氣穩定及安全，擴大天然氣卸收、儲存及供應能力。

目前整體計畫已執行金額506.44億元，總累計實際進度58.32%，超前2.99%。計畫項下共有8項工程，其中主要2座16萬公秉儲槽已分別於2023年6月30日及12月29日進入氮氣封存監控階段，另氣化設施、建港及外廓防波堤、配氣站及陸管等持續推展相關作業，預計2025年6月供氣，提供大潭電廠及北部地區新增民生及工業用氣需求約300萬公噸／年。

考量三接的工程規模龐大，推動過程需兼顧藻礁環境生態保育及工程界面等眾多因素，執行難度相當大，陳金德視察時特別肯定中油公司積極推動第三接收站計畫之用心與努力。隨後在經濟部國營司、中油公司等人員陪同下，現勘氣化設施、儲槽工程、LNG碼頭、棧橋工程及配氣站工程等施工現況。

由於三接的工程計畫多項屬海事工程，陳金德請中油公司確實督導各承攬廠商落實工地安全維護工作，並把握天候及海象許可施工時加緊趕辦，另於執行過程中如涉及需跨部會協調事項，應儘速提報工程會「公共建設督導會報」協調解決。

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