吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

▲行政院工程會主委吳澤成。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

520新舊任政府交接在即，行政院政務委員、工程會主委吳澤成近日也將出版新書，解密任內如何克服班班有冷氣、濁水溪揚塵整治的秘訣。他說，就像醫生看病要找出病因，公部門要找出問題的源頭在哪裡，若沒有對準重點，就會事倍功半；而談到卸任後最想做什麼事？他笑說，「應該可以回宜蘭休息了吧？」

吳澤成回憶，工程會第一任是民國95年到97年，2年半；第二任是106年到現在，6年半。他笑說，工程會成立29年，他就待了9年，「時間蠻長的」。

吳澤成說，工程會就是建立制度、協調、追蹤、管制，隨時隨地都要看狀況去檢討、精進，發現問題外還要能馬上改善，就有需要從源頭法令與制度的修正、精進，「工程會業務不會放著，幾乎每一件都是馬上完成，將來還是一樣」。

而兩度入閣都是在前院長蘇貞昌麾下，蘇也幫忙寫了2次序言，盛讚他是工作夥伴、好朋友，是否有哪一件克服起來最有趣？吳澤成說，「每一件幾乎都是高難度」，如果沒有高難度，他也不會找我。

吳澤成舉「班班有冷氣」為例，看起來好像和工程會無關，但其實採購策略很重要，「這麼多的冷氣，從中央到學校，要如何採購才有效率？」，且使用的學校、家長也有很多意見，賣的廠商有很多廠牌也有很多意見，也凸顯出採購策略的重要。

吳澤成說，最後他採用各縣市統一發包、城鄉一起發包，避免城裡有人包、鄉村沒有包的狀況，此外，還讓要用的人自己選，「學校、家長選要什麼廠牌，就不會怪你買的不好用」。另外，為了讓每個廠牌都有機會，還創下「複式決標」，每個廠商都可以，若是價格較低就附送一些產品、維護費用，採配套方式。

而這次發表新書，裡面也提到宜蘭生雞糞處理、濁水溪整治的經驗談等，吳澤成說，「解決任何問題，都必須先了解狀況」，從源頭找出病因，把病況講清楚，讓醫生知道哪裡生病才能對症下藥，「公部門也是如此，必須找出源頭在哪裡，若沒有對準重點，就會事倍功半」。

至於任內還有沒有什麼未竟之事？吳澤成說，「我們能做的都已經全力在做」，但很多事情要持續，比如河川揚塵要繼續，費用會愈來愈少、但不能斷掉；其他例如橋樑維護、公共安全、品質管理、發包策略與法令，都要持續下去，「希望後面可以繼續努力下去」。