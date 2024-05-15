　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳澤成出新書解密工程推動經驗　談卸任後：可以回宜蘭休息了

▲▼行政院工程會主委吳澤成4/6上午到花蓮天王星大樓視察拆除作業。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院工程會主委吳澤成。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

520新舊任政府交接在即，行政院政務委員、工程會主委吳澤成近日也將出版新書，解密任內如何克服班班有冷氣、濁水溪揚塵整治的秘訣。他說，就像醫生看病要找出病因，公部門要找出問題的源頭在哪裡，若沒有對準重點，就會事倍功半；而談到卸任後最想做什麼事？他笑說，「應該可以回宜蘭休息了吧？」

吳澤成回憶，工程會第一任是民國95年到97年，2年半；第二任是106年到現在，6年半。他笑說，工程會成立29年，他就待了9年，「時間蠻長的」。

吳澤成說，工程會就是建立制度、協調、追蹤、管制，隨時隨地都要看狀況去檢討、精進，發現問題外還要能馬上改善，就有需要從源頭法令與制度的修正、精進，「工程會業務不會放著，幾乎每一件都是馬上完成，將來還是一樣」。

而兩度入閣都是在前院長蘇貞昌麾下，蘇也幫忙寫了2次序言，盛讚他是工作夥伴、好朋友，是否有哪一件克服起來最有趣？吳澤成說，「每一件幾乎都是高難度」，如果沒有高難度，他也不會找我。

吳澤成舉「班班有冷氣」為例，看起來好像和工程會無關，但其實採購策略很重要，「這麼多的冷氣，從中央到學校，要如何採購才有效率？」，且使用的學校、家長也有很多意見，賣的廠商有很多廠牌也有很多意見，也凸顯出採購策略的重要。

吳澤成說，最後他採用各縣市統一發包、城鄉一起發包，避免城裡有人包、鄉村沒有包的狀況，此外，還讓要用的人自己選，「學校、家長選要什麼廠牌，就不會怪你買的不好用」。另外，為了讓每個廠牌都有機會，還創下「複式決標」，每個廠商都可以，若是價格較低就附送一些產品、維護費用，採配套方式。

而這次發表新書，裡面也提到宜蘭生雞糞處理、濁水溪整治的經驗談等，吳澤成說，「解決任何問題，都必須先了解狀況」，從源頭找出病因，把病況講清楚，讓醫生知道哪裡生病才能對症下藥，「公部門也是如此，必須找出源頭在哪裡，若沒有對準重點，就會事倍功半」。

至於任內還有沒有什麼未竟之事？吳澤成說，「我們能做的都已經全力在做」，但很多事情要持續，比如河川揚塵要繼續，費用會愈來愈少、但不能斷掉；其他例如橋樑維護、公共安全、品質管理、發包策略與法令，都要持續下去，「希望後面可以繼續努力下去」。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

拜會麻生太郎秀Cosplay索隆照片　蔣萬安邀出席2025雙北世壯運

朱立倫是否出席520就職？　李彥秀：看執政黨是否拿出善意

馬英九體檢遭跟拍　蕭旭岑嚴厲譴責：為未來人身安全感到憂心

蘇貞昌：民進黨對中國從無惡意！ 始終保持善意開放

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

北市議會成立「台智光」調查小組　柯文哲任內3大案爭議全專案調查

徐巧芯穿哈利波特法袍質詢「魔法部長」　綠委：史萊哲林常霸凌同學

邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

政治熱門新聞

徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

陸將懲戒台灣5名嘴　王義川反酸國台辦「該反省」

快訊／陸懲戒台灣5名嘴！　于北辰回應了

快訊／「台灣5名嘴」遭陸懲戒！　「頭號戰犯」黃世聰回應了

嗨喊「光榮的制裁」　李正皓建議國台辦制裁這2人

「台灣5名嘴」被陸列黑名單！家屬連坐　黃瓊慧連喊3字

自稱「林北」引發藍營砲轟　吳釗燮稱來自鄉下：鄉下人自稱都是這樣

最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

快訊／道交條例修正案三讀過關　未戴安全帽等5微罪開放民眾檢舉

綠委會議發言被徐巧芯多次插嘴　火氣大質詢前就互相「問候爸媽」

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

更多熱門

相關新聞

傳陳時中入閣任政委！在野憂恐成「地下部長」　薛瑞元：不會啦

傳陳時中入閣任政委！在野憂恐成「地下部長」　薛瑞元：不會啦

新內閣人事布局即將底定，政壇盛傳，衛福部前部長陳時中將以政務委員身份再度入閣，但在野黨認為，陳時中政治性格強烈，質疑可能會成為地下部長。衛福部長薛瑞元表示，「不會啦」因為陳時中接任的是政務委員，任務在協調各部會，牽涉到不同部會的情況，都需要政委協調。

快訊／「台南幫」陳淑姿任主計長

快訊／「台南幫」陳淑姿任主計長

LIVE／卓內閣＋6　管碧玲留任、陳駿季真除

LIVE／卓內閣＋6　管碧玲留任、陳駿季真除

新南向共得標319億創新高　工程會：帶動國內供應鏈商機

新南向共得標319億創新高　工程會：帶動國內供應鏈商機

濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

濁水溪揚塵次數減少9成　陳建仁：未來3年再投入8.67億續推

關鍵字：

工程會吳澤成政務委員政委

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面