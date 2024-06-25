彰化男擁「行動軍火庫」橫行　遭圍捕揚言引爆！檢請求從重量刑

▲彰化周男攜帶軍火遭逮。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年約50歲、綽號「阿超」的周姓男子，曾攻擊員警，出獄後又隨身攜帶爆裂物、及各式改造槍枝彈藥販售，簡直將自己當成行動軍火庫橫行，員林分局據報，立即會同海巡彰化查緝隊共同追緝，被逮當天手上還手持遙控器威脅引爆爆裂物，最後遭制伏送辦羈押獲准，檢方25日依法起訴並向法官求處從重量刑。

依據彰化地檢起訴書內容指出，周男曾涉犯殺人未遂、毒品及槍砲案件，販賣改造槍砲彈藥，經判處8年4月徒刑、4年確定，於2021年2月25日縮短刑期假釋出獄，又在員林市香山段一間平旁改造7支具有殺傷力的長、短槍、及136顆子彈，再製造23枚裝煙火引信、鋼珠以膠帶綑綁纏繞的爆裂物。

檢方查出，周男在監獄的好友黃男，2023年8月出獄，協助將周男製造槍砲彈藥藏放在徐男芳苑的住處內，掩飾查緝。經檢警在埔心鄉明聖路承租處搜索，周男還一度要脅「不要抓我，否則爆裂物引爆會很難看」，揚言引爆。

檢察官審酌，周男曾在被緝捕過程中，用槍抵員警胸部並扣下板機，幸卡彈未擊發，法院僅輕判要給予悔過自新機會，又再犯本案，攜帶十分強大非法火力，素行不佳，不值得再給予輕判，又刻意掩蓋寄藏槍枝彈藥在黃姓友人處，不知悔改，嚴重影響社會治安，建請法官羈押禁見並從重量刑。