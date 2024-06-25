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新冠爆2起幼兒重症！南部1歲童呼吸窘迫「腦水腫」　已住加護一周

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠病例持續增加！疾病管制署今（25）日公布上周新增817例新冠併發症另增40例死亡，都比前一周上升，持續處於流行期。值得注意的是，重症個案中又增加2起幼兒，都是1歲左右的孩童，其中1人較為嚴重，到急診時已經高燒40度、血壓偏低、胸部X光肺炎，因為呼吸窘迫插管住加護病房，入院後意識不佳，出現腦水腫，懷疑併發腦炎，住院已經將近1周，還在加護病房觀察治療中。

疾病管制署今日表示，上周（6/18-6/24）新增817例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6/11-6/17）新增624例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增40例死亡病例，與前一周新增38例持平，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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疾管署防疫醫師林詠青說明，併發症個案中有2名僅1歲大幼童，其中一名較為嚴重是南部男童，沒有潛在疾病、沒有打疫苗，6月中旬出現發燒診所就醫，症狀有改善，發病第5天出現發燒、畏寒、咳嗽、呼吸喘、呼吸費力狀況，急診就醫體溫40度，血壓偏低，新冠快篩陽性，胸部X光肺炎，出現呼吸窘迫而插管入住加護病房，入院後意識不佳，出現腦水腫，懷疑併發腦炎，住院已經將近一周，還在加護病房觀察治療中。

另一人也是南部男童，本身有先天心肺疾病病史，沒有接種過新冠疫苗，6月中旬發燒39度，到診所就醫，新冠快篩陽性，給予藥物返家觀察，後續出現聲音沙啞、呼吸聲音增大、呼吸費力，發病第四天到急診就醫，評估有哮喘情況，給予氣管擴張劑治療，收治住院觀察，個案狀況改善快，就醫隔天就因為症狀緩解出院。

疾管署再次提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12周（84天）則可再接種第2劑以增進保護力，不僅保護自己也保護家人之健康。

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