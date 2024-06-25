李宗瑞不認是「淫魔」告週刊　檢打臉：名譽保護取決於個人行為

▲富少李宗瑞不滿被媒體報導為迷姦淫魔，提告妨害名譽結果不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

富少李宗瑞因性侵偷拍20多名女子，被依妨害性自主等多項罪名判刑29年10月定讞，日前媒體再爆另名蘇姓超跑富二代也涉及性侵，並拿李宗瑞作為比較，提及犯罪手法「下藥迷姦」、「淫魔」，李宗瑞控告媒體涉嫌誹謗、侮辱，但台北地檢署25日偵結，以名譽是否值得保護，取決於一個人過去的行為等理由，處分不起訴。

挨告的《鏡週刊》社長裴偉、總編輯宋筱玲及記者等5人，被李宗瑞指控，在2024年2月28日的報導中，為了報導蘇姓富少涉嫌性侵案，故意提起李宗瑞過去的案子，並提到李宗瑞當年涉案情節，包括「姊妹花遭李迷姦提告」，「酒中摻安眠藥，灌醉被害人後撿屍返家性侵」。

李宗瑞認為，法院沒有認定他使用迷姦等非法手段，媒體報導與事實不符，涉嫌加重誹謗，另外他已經為了性侵案入獄服刑10多年，付出慘痛代價，現在持續被關在監獄，不可能再犯，用「淫魔」形容他，屬於公然侮辱罪。

檢察官調查，法院是基於嚴格證明法則，因為鑑定單位無法單從李宗瑞偷拍的錄影、錄音檔判斷被害人是否被下藥，所判決沒認定李宗瑞以藥劑犯加重強制性交罪，但歷審判決都有提到，被害人均有陷入昏迷意識不清的狀態，媒體撰稿時認為被害人是遭勸酒或下藥「迷姦」，並不具備真實惡意。

至於報導中提到「淫魔」一詞，雖然足以使讓李宗瑞感到不快，但是「一個人所享受的名譽是否值得法律加以保護，應該取決於一個人過去的行為，而不只是旁人對他形成正面還是負面的意思而已」，且相關報導主要對象其實是另名蘇姓富少，不能直接說是在指涉李宗瑞為「淫魔」，檢察官黃士元最後以罪嫌不足等理由，處分不起訴被李宗瑞控告的5名媒體人。