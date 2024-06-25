陳玉珍轟「盯梢」極具污辱性　吳思瑤：該收斂行為的是她

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團25日召開記者會，指有媒體報導某政論節目遭中媒記者盯梢，而國民黨立委陳玉珍就站在門外聽，遭民進黨團幹事長吳思瑤稱是「盯梢」，讓陳玉珍氣的踏入民進黨團辦公室記者會，雙方對罵20分鐘。吳思瑤表示，陳玉珍在門口逗留長達5分鐘，還操作手機，這是公然的監看，立法院從沒有人像陳玉珍這樣的行為，還做賊喊抓賊，不斷喊說被侮辱，「是誰站不住腳？是誰該道歉？」

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤說，今天上午民進黨團記者會是針對有政論節目被中國記者盯梢，早上民進黨立委們在跟國人說明中國的「統戰套餐」，是由中國這個中央廚房提供食材配方，國民黨就是廚師，二廚是民眾黨，這樣一條龍作為就是要打認知作戰，把中國統戰思維入島入戶、入腦入心。

吳思瑤指出，民進黨團要提醒民眾注意，也呼籲相關機關調查，但非常遺憾，早上記者會要進入尾聲時，陳玉珍稱路過，就倚在民進黨團辦公室記者會的門口，人一半在內一半在外，逗留長達5分鐘，還操作手機，還跟中天的記者好像有互動在錄製畫面，她顯然就是在這裡聽，她自己也承認是在聽，這是公然的盯梢、公然的監看，甚至後來亂入，這是挑釁，陳玉珍急了嗎？急著幫中國護航嗎？

吳思瑤說，陳玉珍的行為如同中國海警船在台灣海域騷擾，在台灣海域徘徊，說只是路過，這種行為還說這是善意的嗎？更讓人氣不過的是，民進黨立委們維持風度，坐在位子上，面對陳玉珍咆哮，她也不斷說記者會還在進行，可以離開了嗎？但陳做賊喊抓賊，不斷喊說被侮辱，「到底是誰站不住腳？誰該道歉？」為何陳玉珍在面對中國在今年6月份，平均每天4艘海警船在金門海域這樣盯梢，中國騷擾我國漁民，干預安全，陳玉珍是何其溫柔，還說至少沒進來；她不禁要反問陳玉珍，面對中國這麼好，面對立委同事就這樣挑釁嗎？該收斂行為的是陳玉珍，希望立委之間彼此尊重。