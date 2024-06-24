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正職+打工才賺4萬！妹子撐不下去「孝親費給2萬」　原因心酸

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO正職加兼職，一個月才賺4萬多元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺快撐不下去了！」一名女網友透露，她一個月工作22天，一天正職與兼職要做12小時，但薪水才4萬多元，賺來的錢要付2萬孝親費，讓她感嘆「不知道繼續活下去的意義？」文章曝光後，有網友認為孝親費減到5000元就好，原PO才曝背後心酸原因，媽媽長照一個月6萬，費用要孩子們負擔。

一位女網友在Dcard表示，她目前做兩份工作，一份正職、一份餐廳打工，前者早班10點到下午6點、月休6天，後者7點到晚上11點，每天工作長達12小時，且一個月要上班22天，相加薪水才4萬多元。

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原PO感到無力的是，辛苦爆肝賺來的錢，除了要付租屋之外，還要給家裡2萬孝親費，「我不知道繼續活下去的意義是什麼？好像被關在滾輪裡的倉鼠...只能不停的跑。」

底下網友心疼建議，「給家裡5000元就好」、「換薪水高一點的工作比較快，副業不要選擇勞力活，而是可以長期經營的一份事業」、「副業不能找個家教還是直播之類單價比較高的嗎？副業餐飲太逼人了吧」、「要不要去電子廠上班阿，我在工廠一天8小時，一個月工作25天有五萬，雖然不高但工作很輕鬆，很適合養老躺平欸」、「去當保全都40k+/12h，比你現在輕鬆太多了」。

對此，原PO解釋孝親費要2萬的原因，媽媽長照一個月6萬，錢由3人平均分攤，爸爸沒有工作，「媽媽長照要給2萬，沒有談的餘地...有兩個手足，各32、30歲，我24歲」。

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