陸科研人員在月球土壤中　首次發現「天然石墨烯」

▲嫦娥五號帶回的月球土壤。（圖／翻攝新華網）

記者蔡儀潔 ／綜合報導

大陸科研人員通過對嫦娥五號鑽採岩屑月壤的觀察分析，首次發現了天然形成的少層石墨烯，這將為星體的地質演化和月球的原位資源利用等，提供重要的參考資訊。

據《科技日報》報導來自大陸吉林大學、中國科學院金屬研究所、國家深空探測實驗室、探月與航天工程中心等的科研人員，通過對嫦娥五號鑽採岩屑月壤的觀察分析，首次發現了天然形成的少層石墨烯。

在該項研究中，科研團隊採用電鏡—拉曼聯用技術，在月壤樣品含碳量相對較高的位置採集了拉曼光譜(Raman Spectra)，確認了月壤樣品中石墨碳的結晶質量相對較高。值得注意的是，月壤樣品中存在碳的區域含有鐵化合物，這與石墨烯的形成密切相關。

此外，科研團隊還通過掃描電子顯微成像、透射電子顯微成像等多種技術的綜合運用，以及測試結果的多方面嚴謹比對分析，探究並證實了月壤樣品中檢測到的石墨碳是少層石墨烯。

報導指出，相關研究為月球的地質活動和演變歷史以及月球的環境特點提供了新見解，拓寬了人們對月壤複雜礦物組成的認知，為月球的原位資源利用提供了重要資訊及線索。

石墨烯以其新奇的物理現象和非凡的特性，在包括行星和空間科學在內的廣泛領域發揮著越來越重要的作用。據估計，星際碳總量中約1.9%是以石墨烯的形式存在，其形態和性質由特定的形成過程決定，因此這將為星體的地質演化和月球的原位資源利用等，提供重要的參考資訊。