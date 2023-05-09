大陸科學家月壤中首次發現「玻璃纖維」：建立月球基地材料有了

▲嫦娥五號採集到的月壤樣品，發現玻璃纖維。（圖／翻攝 央視、微信公眾號「中國探月工程」、國家航天局）



記者林彥臣／綜合報導

大陸中科院物理研究所指出，通過對「嫦娥五號」月壤樣品開展系統的物質科學研究，發現了多種類型、不同起源的月球玻璃物質。更重要的是，他們還在嫦娥五號月壤中首次發現天然玻璃纖維。相關研究成果都已線上發表於《國家科學評論》上。

▲月球表面隕石撞擊、太陽風輻照等空間活動示意圖。（圖／翻攝自中國科學院物理研究所）



研究人員指出，在荒涼貧瘠的月球表面，存在著由火山噴發、地質運動、隕石撞擊等活動產生的豐富的玻璃物質。許多月球上的玻璃可以穩定地存在億萬年。

月球玻璃是探索月球奧秘的重要材料，不僅保存了古老的月球物質，還記錄著其形成時的環境信息。

研究人員綜合分析了嫦娥五號月壤樣品中玻璃物質的形態、成分、微觀結構和形成機制，發現月球表面存在著固、液、氣多種轉變路徑的玻璃起源。

▲嫦娥五號月壤中球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉特徵的玻璃珠。（圖／翻攝自中國科學院物理研究所）



研究人員指出，月球表面頻繁遭受的隕石及微隕石撞擊導致的礦物熔化和快速冷卻，產生了各種形態的玻璃物質，包括球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉形狀的玻璃珠，氣孔構造的膠結質，流體形態的濺射物等。

中科院物理所副研究員沈來權指出，這些天然的玻璃纖維證明，月壤具有良好的玻璃形成能力和優異的加工成型特性，肯定了在月球表面就地取材利用月壤加工生產玻璃建材的可行性，將為未來月球基地建設提供重要支撐。