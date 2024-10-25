　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國市場銷量最慘！保時捷降價至163萬元　銷商承受巨大資金壓力

▲▼保時捷中國市場慘淡。（圖／翻攝自微博）

▲ 豪車品牌保時捷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

知名豪車品牌保時捷近日公開今年前三季的銷量報告，全球銷量較去年同期下降7%，其中中國市場最慘淡，銷量暴跌29%。深圳一名經銷商表示，為了突破銷售困境，多個車款大力促銷，像2024款Macan 2.0T給出了最低35.8萬元（人民幣，下同，約台幣163萬元）的裸車報價，相當於六折優惠。

據《新浪科技》報導，保時捷公布的銷量報告指出，中國市場中，Taycan銷量較去年同期暴跌50%；Macan和Panamera的銷量也均較去年同期下降20%，而這份銷量已是在大促銷後，取得的。在此之前，中國曾連續多年，是保時捷的全球最大市場，現在已降至第三位。

▲▼保時捷中國市場慘淡。（圖／翻攝自微博）

▲ 2024款Macan 2.0T深圳價格走勢。（圖／翻攝自微博）

相關網站上顯示，Macan的廠商指導價為57.80萬至85.80萬元，而深圳經銷商的報價則為35.8萬至61.8萬元，其中2024款Macan 2.0T的廠商指導價為57.80萬，而深圳一家經銷商甚至給出了最低35.8萬元的裸車報價；2024款Macan T 2.0T的廠商指導價為62.80萬元，多家深圳經銷商給了最低38.8萬的裸車報價，同樣打了六折。不過經銷商指出，這些皆為限時促銷。

▲保時捷Macan T。（圖／翻攝自Porsche）

▲ 保時捷Macan T。（圖／翻攝自Porsche）

同時，保時捷Taycan也在大降價，廠商指導價為89.8萬至199.80萬元，深圳經銷商報價則為58.82萬至173.5萬元，其中2024款Taycan 4 Cross Turismo指導價為100.8萬元，深圳經銷商最低報價為74.5萬元，相當於打了七四折。

Panamera的廠商指導價為99.8萬至247.6萬元，經銷商報價為63萬202.8萬元，其中2024款Panamera 2.9T指導價為113.8萬元，經銷商最低報價為89.6萬元，打了七、八折。

▲▼保時捷中國市場慘淡。（圖／翻攝自微博）

▲中國市場銷量最慘淡。（圖／翻攝自微博）

數據顯示，2024年前三季保時捷全球銷售量為226026輛，較去年同期下滑7%。具體來看，保時捷在德國本土市場銷量為26838輛，較去年成長8%；在歐洲市場（德國除外）銷量為52465輛，年增1%；不過其最大市場北美銷量卻同比下滑5%至61471輛；中國市場則更為慘淡，銷量為43280輛。

對於中國市場的銷量下滑，保時捷方面解釋，主要原因是持續緊張的價格競爭，以及保時捷專注於以價值為導向的銷售策略。

保時捷在2024年中國市場銷售中，也呈現連續下滑態勢，今年一季度，年減幅近25%；今年二季度，年減近42%，從今年上半年來看，保時捷中國市場銷量僅29551輛，降幅達了33%。

▲▼保時捷Macan S。（圖／攝攝自保時捷官網）

▲ 保時捷Macan S。（圖／攝攝自Porsche）

一名業界人士對此指出2原因，第一是保時捷的新能源轉型並不理想；第二是保時捷電動車款與同等價位的國產新能源車款相比，優勢並不明顯，尤其是隨著多家中國國產品牌發力高端豪華市場，保時捷的高附加價值已經無法支撐。

先前有消息指出，保時捷中國為了完成銷售任務，選擇向經銷商壓庫存，讓經銷商承受了巨大的資金壓力，導致雙方矛盾激化。保時捷部分中國經銷商在今年5月，發起抗議，甚至以停止提車的手段「逼宮」德國總部，要求保時捷給予補貼的同時，更換中國高階主管。

報導指出，後來，逼宮風波最終以，保時捷中國與全體授權經銷商發布聯合聲明，而暫告一段落。雙方在聲明中表示，保時捷中國與經銷商一同尋求，有效的方式積極應對市場變化，包括但不限於商務政策、本土客戶洞察、客戶服務以及電動轉型等關鍵領域。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王少偉宣布「在等許藍方告白」
彰化夫妻前往台中吃鼎泰豐　他「進店20分鐘」突倒地身亡
全台首例「被收押的黃牛」　他喊「我不服」也沒用
潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看
iPhone手機殼「惡魔盾」要賠犀牛盾100萬
北韓士兵支援俄羅斯「超狂薪資」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國市場銷量最慘！保時捷降價至163萬元　銷商承受巨大資金壓力

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色　正宮怒衝百貨對峙…遭嗆：妳去找他啊

陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺　6人一船飛行12分鐘！2027成行

23歲男炫「小米SU7」不滿遭嘲諷　砍死1人還衝撞機車俱樂部

陸「最惡人販」判死重審　被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

糾正漢字書寫能力弱化！　陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

33位台青西進新書上市　馬曉光：兩岸青年「心手相連」創光明前景

陸年輕人麥當勞辦婚禮　婚戒藏薯條盒！賓客吃兒童餐花費不到5千

大進滿船長有望本月釋放　「澎湖團」轉述宋濤回應：盡快專案辦理

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

【搶到了！】周杰倫演唱會門票搶錯成「周湯豪」 網笑：搶半天搶錯人

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

中國市場銷量最慘！保時捷降價至163萬元　銷商承受巨大資金壓力

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色　正宮怒衝百貨對峙…遭嗆：妳去找他啊

陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺　6人一船飛行12分鐘！2027成行

23歲男炫「小米SU7」不滿遭嘲諷　砍死1人還衝撞機車俱樂部

陸「最惡人販」判死重審　被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

糾正漢字書寫能力弱化！　陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

33位台青西進新書上市　馬曉光：兩岸青年「心手相連」創光明前景

陸年輕人麥當勞辦婚禮　婚戒藏薯條盒！賓客吃兒童餐花費不到5千

大進滿船長有望本月釋放　「澎湖團」轉述宋濤回應：盡快專案辦理

抓出「新青安非自住」違規戶　財長：已追回300多件利息補貼

快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途　2類人避免使用

高雄消防安全設備公司　捐贈嘉義縣指揮車...提升救災能力

高薪族保費調漲！衛福部預告：月入21.9萬以上「每月多繳831元」

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

自備容器！台東回收年度最終場　把握10月最後一場次兌換

網購可愛包裝「糖果」竟是電子煙！國健署：使用最高罰1萬

國會改革「大部分違憲」　民進黨尊重：呼籲在野莫再挑起無謂鬥爭

彰化夫妻趁早前往台中吃鼎泰豐　他「進店20分鐘」突倒地身亡

荷律拿麥應援「2打者出局」　見丹妃喊完變全壘打驚呆了

大陸熱門新聞

女兒右眼手術「左眼也開了」！院方：醫生出於好心

陸LV櫃姐與人夫顧客聊色 還嗆正宮

陸年輕人麥當勞辦婚禮 婚戒藏薯條盒！賓客吃兒童餐花費不到5千

美女網紅自曝當廈門一幹部的「小四」

23歲男炫新車不滿遭嘲諷 砍死1人

陸「最惡人販」判死重審 被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

陸金價創新高 為何品牌銀樓卻接連閉店？

糾正漢字書寫能力弱化！ 陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

價格糾紛！水產攤老闆護母慘被捅死

陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺 6人一船飛行12分鐘！2027成行

男子蹲前女友家5日…持刀連捅私密處

更多熱門

相關新聞

保時捷「最速電動車」刷新單圈

保時捷「最速電動車」刷新單圈

繼德國紐柏林北環賽道、美國加州Laguna Seca賽道創下單圈紀錄後，保時捷Taycan Turbo GT with Weissach Package（以下簡稱Taycan Turbo GT）再度於上海國際賽車場以2分11.28秒刷新紀錄，達成橫跨3大洲、3賽道最速紀錄。

銷量下跌超30%！BMW重啟「價格戰」

銷量下跌超30%！BMW重啟「價格戰」

凌晨酒駕被逮　保時捷男怕老婆鬧離婚

凌晨酒駕被逮　保時捷男怕老婆鬧離婚

中國恢復「進口日本錦鯉」！

中國恢復「進口日本錦鯉」！

台中24歲女騎士與保時捷相撞重傷　家屬求關鍵影像

台中24歲女騎士與保時捷相撞重傷　家屬求關鍵影像

關鍵字：

豪車保時捷銷量促銷中國市場

讀者迴響

熱門新聞

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

即／拍閨蜜屁股色喊：撞起來才爽　孫生被起訴

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面