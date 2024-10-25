中國市場銷量最慘！保時捷降價至163萬元　銷商承受巨大資金壓力

▲ 豪車品牌保時捷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

知名豪車品牌保時捷近日公開今年前三季的銷量報告，全球銷量較去年同期下降7%，其中中國市場最慘淡，銷量暴跌29%。深圳一名經銷商表示，為了突破銷售困境，多個車款大力促銷，像2024款Macan 2.0T給出了最低35.8萬元（人民幣，下同，約台幣163萬元）的裸車報價，相當於六折優惠。

據《新浪科技》報導，保時捷公布的銷量報告指出，中國市場中，Taycan銷量較去年同期暴跌50%；Macan和Panamera的銷量也均較去年同期下降20%，而這份銷量已是在大促銷後，取得的。在此之前，中國曾連續多年，是保時捷的全球最大市場，現在已降至第三位。

▲ 2024款Macan 2.0T深圳價格走勢。（圖／翻攝自微博）

相關網站上顯示，Macan的廠商指導價為57.80萬至85.80萬元，而深圳經銷商的報價則為35.8萬至61.8萬元，其中2024款Macan 2.0T的廠商指導價為57.80萬，而深圳一家經銷商甚至給出了最低35.8萬元的裸車報價；2024款Macan T 2.0T的廠商指導價為62.80萬元，多家深圳經銷商給了最低38.8萬的裸車報價，同樣打了六折。不過經銷商指出，這些皆為限時促銷。

▲ 保時捷Macan T。（圖／翻攝自Porsche）

同時，保時捷Taycan也在大降價，廠商指導價為89.8萬至199.80萬元，深圳經銷商報價則為58.82萬至173.5萬元，其中2024款Taycan 4 Cross Turismo指導價為100.8萬元，深圳經銷商最低報價為74.5萬元，相當於打了七四折。

Panamera的廠商指導價為99.8萬至247.6萬元，經銷商報價為63萬202.8萬元，其中2024款Panamera 2.9T指導價為113.8萬元，經銷商最低報價為89.6萬元，打了七、八折。

▲中國市場銷量最慘淡。（圖／翻攝自微博）

數據顯示，2024年前三季保時捷全球銷售量為226026輛，較去年同期下滑7%。具體來看，保時捷在德國本土市場銷量為26838輛，較去年成長8%；在歐洲市場（德國除外）銷量為52465輛，年增1%；不過其最大市場北美銷量卻同比下滑5%至61471輛；中國市場則更為慘淡，銷量為43280輛。

對於中國市場的銷量下滑，保時捷方面解釋，主要原因是持續緊張的價格競爭，以及保時捷專注於以價值為導向的銷售策略。

保時捷在2024年中國市場銷售中，也呈現連續下滑態勢，今年一季度，年減幅近25%；今年二季度，年減近42%，從今年上半年來看，保時捷中國市場銷量僅29551輛，降幅達了33%。

▲ 保時捷Macan S。（圖／攝攝自Porsche）

一名業界人士對此指出2原因，第一是保時捷的新能源轉型並不理想；第二是保時捷電動車款與同等價位的國產新能源車款相比，優勢並不明顯，尤其是隨著多家中國國產品牌發力高端豪華市場，保時捷的高附加價值已經無法支撐。

先前有消息指出，保時捷中國為了完成銷售任務，選擇向經銷商壓庫存，讓經銷商承受了巨大的資金壓力，導致雙方矛盾激化。保時捷部分中國經銷商在今年5月，發起抗議，甚至以停止提車的手段「逼宮」德國總部，要求保時捷給予補貼的同時，更換中國高階主管。

報導指出，後來，逼宮風波最終以，保時捷中國與全體授權經銷商發布聯合聲明，而暫告一段落。雙方在聲明中表示，保時捷中國與經銷商一同尋求，有效的方式積極應對市場變化，包括但不限於商務政策、本土客戶洞察、客戶服務以及電動轉型等關鍵領域。