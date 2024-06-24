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虛報冒領清潔工薪水！河北官員「8年A走2477萬」　引爆民眾怒火

▲春節過年除夕,大年初一清潔工環衛工仍堅守崗位。（圖／視覺中國）

▲清潔工是大陸社會結構性霸凌的典型職業。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

河北邯鄲一官員近日被爆出，8年冒領環衛工人工資556萬人民幣（約新台幣2477萬元），引爆全網憤怒。於此相對應的，大陸多地此前被曝光，拖欠環衛工的工資，包括雲南大理、廣東汕頭、河南商丘等地都傳出環衛工艱辛討薪的事件。

據《齊魯壹點》報導，河北省紀委監委對近期查處的7起群眾身邊不正之風和腐敗問題典型案例，6月21日進行公開通報。其中，邯鄲市城市管理綜合執法支隊原四級調研員、站前市容環衛大隊負責人延輝虛報冒領環衛工人（環衛工人是負責清潔道路、公園、公共場所、下水道、雨水渠和公共廁所等衛生設施的人員）工資。

2014年至2022年，延輝擔任邯鄲市城市管理綜合執法支隊站前市容環衛大隊大隊長、站前市容環衛大隊負責人期間，通過本人或安排下屬借用他人銀行卡虛報冒領環衛工人工資556萬餘元（人民幣，下同）。

延輝還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年5月，延輝被開除黨籍並取消退休待遇，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

虛報冒領工資的違法違紀行為曾多次被公開通報。

2021年，遼寧營口市紀委監委查辦了市公共設施維護中心原站前二所副所長李某等人虛報冒領工人工資問題，6人被開除黨籍和公職，3人被移送司法機關。

2017年，浙江一環衛站長虛列員工套取工資被判刑。

2015年以來，江蘇省連雲港市海州區檢察院立案偵查城管環衛系統貪污賄賂案件5件6人，其中時任環衛處主任張某、副主任杭某，因犯貪污、受賄罪，分別被判處二年和六年有期徒刑。2007年到2012年期間，張某等人合謀，利用職務上的便利，以給環衛工人發加班費的名義，虛開支出事項，騙取公款共計10多萬元，都用來支付張某等人購物、旅遊的消費。

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