國道「恐怖螃蟹車」畫面曝！自撞變形拒拖吊　硬開1km下交流道

記者楊永盛／苗栗報導

國道3號南下竹南路段昨（23）日發生離奇自撞後冒險下國道事故。一輛轎車疑似自撞造成左後輪爆胎變形，竟冒險繼續往前開車，事故車扭扭捏捏，蛇行約1公里才下國道，用路人莫不為他捏一把冷汗。國道第二大隊後龍分隊長楊宗哲今天表示，昨接獲報案前往察看，並未發現事故車輛，但若查證違規屬實，將依法開單告發。

▲國3竹南段轎車（左1）自撞後，螃蟹走路般蛇行約1公里下國道。（圖／翻攝高速公路1968即時影像，下同）

讀者提供的高速公路局1968即時影像顯示，昨天上午約11點左右，一輛黑色轎車，在國3南下118公里左右，疑似失控左後車尾猛烈衝撞護欄後，車尾嚴重毀損，左後輪胎明顯變形、疑似爆胎。

轎車明明已經無法安全行駛，而且已有一輛拖吊車在後方戒護，奈何轎車駕駛「鐵齒」不肯被拖吊，硬是拖著變形的車體繼續往前開，但車子不時左右大幅度晃動，宛如螃蟹般在外線車道橫著走，讓後方車輛傻眼之餘，只能跟他保持安全距離，拖吊車也一路尾隨下交流道。

後龍分隊長楊宗哲說，昨天勤務指揮中心接獲用路人通報118K有事故，車輛疑似下到竹南交流道，巡邏同仁前往現場、交流道，均未發現報案指稱的事故車輛，也沒有事故現場。不過，根據1968的即時影像，肇事後蛇行樣態，可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第43條1項「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」，可處新臺幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。