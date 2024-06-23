曾遇求職詐騙　婦人又被要求面交金融個資...報警逮人甜蜜復仇

記者高堂堯／南投報導

一名婦人於臉書上發現一則求職廣告、遂行聯繫，對方卻以需身分驗證為由，要求她提供個人金融帳戶資料，所幸婦人過去便曾因類似情況遭詐，隨即果斷報警，警方日前佈線埋伏於雙方約好面交存摺地點，當場查獲取簿手1名，全案依法移送南投地檢署偵辦。

▲婦人網路求職識破詐騙報案，草屯警方趁面交機會逮捕取簿手。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，中正派出所日前接獲這名婦人報案，婦人稱過去也曾因求職，遭對方要求提供銀行存摺而受騙，這次在臉書廣告上又看到自己心儀的工作內容，但在與對方取得聯繫後，卻發現又以需身分驗證為由，要求提供銀行存摺、金融卡等個人金融帳戶資料，雖然求職心切，當下仍立即警覺判斷又是一樁騙局，便前往派出所報案。

草屯分局接獲報案後，發現雙方仍持續聯繫並有約定面交的時間地點，馬上由偵查隊及中正所等8名員警成立專案小組，待婦人於對方敲定22日面交後，警方即預先前往約定地點埋伏，待雙方完成面交，伺機一擁而上、將取簿手逮捕，現場查扣銀行存摺3本、印章1顆等證據，並將嫌犯帶返偵訊後，移送南投地檢署偵辦。

分局長劉千祥呼籲民眾小心防範網路求職訊息：凡是以身分驗證、薪資支付或財力證明等理由，要求提供銀行存摺、金融卡等個人金融帳戶資料，均有可能是詐騙陷阱，可撥打165專線或110報案查證，避免成為詐騙集團詐騙、洗錢的共犯。