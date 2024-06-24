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10點開搶！台灣虎航冬季班表促銷　單程機票最低1299元起

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▲虎航冬季促銷航班今日上午10時開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航2024年冬季班表早鳥優惠首波，推出促銷航線包括桃園-首爾仁川單程機票未稅價1299元起、桃園/高雄-沖繩那霸單程未稅價1599元起等，今(24日)上午10時開放尊榮虎會員優先搶票，明日上午10時開放全員訂票。

台灣虎航表示，2024年冬季班表首波銷售時程，會員尊榮虎優先搶票日自6月24日上午10時起至晚間23時59分止；全員促銷期間首日為6月25日上午10時起至晚間23時59分止；全員促銷期間次日自6月26日上午10時起至晚間23時59分止。

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首日促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山、高雄-金浦單程未稅1299元起；桃園-濟州島單程未稅1499元起；桃園/高雄-峴港單程未稅1599元起；桃園-茨城單程未稅1699元起。

桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋單程未稅1799元起；桃園-新潟單程未稅1999元起；桃園-普吉島單程未稅2699元起。

次日促銷航線包括桃園/高雄-沖繩那霸單程未稅1599元起；桃園-岡山單程未稅1699元起；桃園-大阪關西、桃園/高雄-福岡、桃園-佐賀單程未稅1799元起；桃園-花卷、桃園-仙台單程未稅2099元起；桃園-旭川、桃園-札幌（新千歲）、桃園-函館單程未稅2599元起。

台灣虎航表示，此次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日，涵蓋耶誕假期、新年、農曆新年及228等假期。相關訊息可至活動網頁查詢。

此外，亞洲低成本航空AirAsia因應開航「台北-沖繩」和「高雄-東京成田」航班的單程含稅促銷價，分別為2688元起和3888元起，特價期間自即日起至6月23日止，可購買2024年10月26日前出發的機票。

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