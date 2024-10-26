嘉義市接種新冠流感疫苗送禮券　校園加碼再送乖乖

▲▼ 113年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段對象接種，「左流右新 健康安心」 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

自11月1日起，開放50歲以上民眾可接種公費流感疫苗，滿6個月以上民眾可接種新冠疫苗。嘉義市政府衛生局與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，於11月2日星期六早上9-12時在全聯-嘉義興業二店(嘉義市東區興業東路40號)設置社區接種站，提供新冠JN.1和流感疫苗接種服務，凡在此場接種站完成接種任一疫苗之民眾，可獲得全聯提供的健康好禮1份(每人限領一份)，另設籍嘉義市65歲以上市民接種新冠JN.1疫苗可再獲得100元禮券。籲請民眾把握機會，攜帶健保卡前往接種流感和新冠疫苗。

依據疾病管制署研究資料顯示，新冠和流感疫苗同時接種的身體反應和只打新冠疫苗相似，同時接種新冠和流感疫苗是安全的，且可增加疫苗接種率、減少就診次數，降低併發新冠及流感重症發生風險。近期衛生局有發送簡訊提醒民眾前往合約院所接種疫苗，可以左流感右新冠，一次獲得雙重保護力!

為守護市民健康，鼓勵民眾接種新冠JN.1疫苗預防重症或死亡發生風險，嘉義市政府推出兩大好康禮! 設籍嘉義市65歲以上市民至社區接種站或醫療院所接種新冠JN.1疫苗均可獲得100元禮券，請65歲(含)以上民眾攜帶身分證和健保卡到衛生所、新冠合約院所或社區接種站施打，增加保護力。另10月份起於嘉義市校園集體接種新冠JN.1疫苗的學生及教職員工皆可獲得嘉義市限定「乖乖打疫苗」聯名款乖乖1包，籲請師生踴躍接種，一同提升校園防護力。「100元禮券及聯名款乖乖」兩大好康禮數量有限送完即止，呼籲民眾儘速前往接種。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長提醒，新冠JN.1疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種或間隔任何時間接種，接種疫苗後需一段時間產生保護力，符合接種資格者應盡早接種，除透過接種疫苗防範病毒威脅，民眾平時仍應落實正確勤洗手，養成良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站等相關訊息可至衛生局官網/主題專區/流感、肺鏈疫苗專區(https://reurl.cc/MNM1nv )查詢；也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。