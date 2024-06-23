悲情男結婚成噩夢！妻羞辱「小雞雞不持久」　他崩潰提離婚

▲台中男子遭到妻子長期精神暴力，更是被嘲諷小雞雞、不持久。（示意圖／免費圖庫xframe）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名男子阿德（化名）與妻子小婷（化名）奉子成婚，但婚後不但負擔了家庭開銷，還會被妻子嘲笑「小雞雞」、「不持久」，最後身心俱疲、訴請離婚。台中地院民事庭審理後，判准離婚，並且判小婷每月需支付9,000元的未成年子女扶養費，以及需要支付16萬2,000元給阿德。

根據判決書內容，阿德與小婷之所以會結婚，是因為未婚懷孕，不過奉子成婚的感情並不牢固，生活也不美滿。

阿德婚後在外工作，小婷則是擔任家庭主婦，不過每次阿德回家後還沒休息到，就會被小婷要求幫孩子洗澡、洗奶瓶，若是沒有第一時間行動，還會遭到痛罵，小婷甚至還會下跪痛哭，鬧得整個家雞犬不寧。

此外，小婷還時常向親友抱怨自己倒楣、嫁給這樣的男人，夫妻倆不斷發生爭執，感情也隨之破裂。小婷更是會做出人身攻擊，羞辱阿德「小雞雞」、「不持久」、「胖子」及「爛人」等等。

▲台中男子遭到妻子長期精神暴力，最後忍無可忍，決定離婚。（示意圖／免費圖庫xframe）



阿德遭到長期精神暴力對待，最後實在忍無可忍，將小婷告上法院，並且訴請離婚。阿德主張，自己每月的收入約為6萬元，其中的4.5萬元會拿給小婷、用來支付家庭開銷，但小婷浪費成性，每月至少要花9至13萬元，還天天點外送，每月的餐費就將近2萬元。

阿德還說，雖然平常是他在外賺錢、小婷擔任家庭主婦，但小婷在照顧子女上錙銖必較，甚至還索討保母費，而他則是下班後、休假日都會一起照顧小孩，無論是洗澡、洗奶瓶還是哄睡覺，都是由他來負責。

後來夫妻倆分居，小婷也從來沒支付過孩子的扶養費，因此阿德提起離婚，並且要求小婷支付孩子的扶養費，以及補足先前應支付但沒有支付的養費，一共17萬262元。

台中地院民事庭審理後，判准2人離婚，同時判小婷每月5日前須支付未成年子女的扶養費9,000元，並且小婷要支付16萬2,000元的扶養費給阿德，全案仍可上訴。