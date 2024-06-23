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二戰中斷學業！105歲人瑞奶奶「史丹佛碩士」畢業　等80年抱回學位

▲▼美國105歲人瑞奶奶吉妮（Ginny Hislop）正式獲頒史丹佛大學（Stanford University）教育學碩士學位。（圖／翻攝stanford.edu）

▲105歲的吉妮正式獲頒史丹佛大學（Stanford University）教育學碩士學位。（圖／翻攝stanford.edu）

記者吳美依／綜合報導

美國一名高齡105歲的人瑞奶奶正式獲頒史丹佛大學（Stanford University）教育學碩士學位，她在第2次世界大戰時被迫中斷學業，80年後終於獲得官方認可。

吉妮（Ginny Hislop）在16日的畢業典禮上，驕傲上台領取學位證書，獲得全場起立鼓掌。她的求學之路因為戰爭而中斷，直到史丹佛調整畢業門檻，不再要求繳交論文，終於能夠獲得文憑。

吉妮受訪時說，「我的天啊，我為了這一刻已經等了好久。我一直很喜歡讀書，所以這對我來說不是大問題，結婚才是大問題。我已經從事這項工作（教育學）很多年了，很高興獲得認可。」

吉妮1936年首次進入史丹佛大學，1940年獲得學士學位，1年後完成碩士畢業需要的所有學分與課程，正準備繳交論文時，男友喬治（George Hislop）卻因為二戰被徵召入伍。他們倆迅速完婚，畢業前離開校園，前往奧克拉荷馬州錫爾堡（Fort Sill）的美國陸軍前哨基地，戰後搬到華盛頓州雅基馬（Yakima）定居生活。

儘管吉妮未獲得教育學碩士文憑，依然持續發揮所長。女兒就讀小學時，她就加入學校董事會，倡導女孩也能夠上進階英語課，而非當時普遍推薦的家政課，之後陸續任職市、郡、州級的學校董事會，成為雅基馬社區大學的創始董事會成員，協助成立位於塔本尼許（Toppenish）的繼承大學（Heritage University）。

吉妮目前高齡105歲，依然活躍於當地社區，平時最熱衷園藝花草，還有花時間陪伴兒孫。她說，「所有孩子都應該有機會盡全力發展潛能，如果他們願意，每個人都應該有機會嘗試高等教育。」

女婿道格（Doug Jensen）也形容，「我從她身上學到最重要的一課就是，永遠不要停止學習。她是一個求知若渴的讀者，105歲了依然活躍……她的腳下不長青苔。」

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