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世界最長壽男人逝世享嵩壽114歲　生前每天1杯烈酒、子孫82人

▲▼金氏世界紀錄認證「全球最長壽男性」是來自委內瑞拉的佩雷茲·莫拉（Juan Vicente Pérez Mora），將於2022年5月27日慶祝他的113歲大壽。（圖／取自Guinness World Records）

▲全球最長壽男性、委內瑞拉人瑞莫拉過世。（圖／取自Guinness World Records，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

全球最長壽男性、委內瑞拉人瑞莫拉（Juan Vicente Pérez Mora）近日過世，享嵩壽114歲。莫拉死因尚不清楚，已知他下個月就會滿115歲，有82名子孫，歷經2次世界大戰、多次疾病大流行，生前長壽的秘訣除了早睡早起、努力工作，還有每天喝一杯西班牙烈酒。

紐約郵報報導，委內瑞拉塔奇拉州長貝納爾（Freddy Bernal）證實莫拉的死訊，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）也向已故的莫拉表示敬意。莫拉1909年5月27日出生在委內瑞拉，並在2022年2月4日以112歲253天的高齡確認為全球最長壽男性。

莫拉5歲開始就和父兄一起務農，協助收割甘蔗與咖啡，10歲時才剛上學5個月就因為老師生病而中斷，他靠著恩師送的書學會基本閱讀和寫作，1948年成為一名警長，為民眾解決糾紛，但仍一邊從事農業工作。

在1997年莫拉的妻子去世之前，兩人已結縭60年，育有6男5女共11名孩子，多年來開枝散葉，莫拉有41名孫子、18名曾孫、12個玄孫，組建幸福大家庭。

莫拉在2019年滿110歲的時候，成為委內瑞拉第一名超級人瑞，在他如此長壽的一生中，歷經第一次世界大戰與第二次世界大戰，還有西班牙流感大流行以及近年的新冠疫情，見證突破性技術的誕生，從廣播、網路到人工智慧。莫拉把他的長壽歸功於努力工作、早睡早起、信仰，還有每天喝一杯西班牙烈酒aguardiente。

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