百歲人瑞被誤當嬰兒！登機揭曉「真實身份」地勤嚇傻：怎麼是你

▲帕特里夏每次搭機都會被誤認為是嬰兒。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國101歲女人瑞帕特里夏（Patricia）每年都會乘機外出探親，但由於航空公司訂票系統出現程式錯誤，導致帕特里常常在搭機時被誤認為是嬰兒，鬧出不少笑話。

據BBC報導，帕特里夏是一名1922年出生的百歲人瑞，但由於美國航空公司訂票系統的年份只有近100年，因此帕特里夏出生年份中的「22」經常會被誤認為2022年，以至於帕特里夏多次被誤認為是小孩，直到地勤人員見到她才恍然大悟，原來帕特里夏是一名老太太。

Airline keeps mistaking 101-year-old woman for baby https://t.co/Ew1Wsaa1i9 — BBC News (World) (@BBCWorld) April 28, 2024

BBC記者這次恰巧和帕特里夏搭到同架從伊利諾州芝加哥飛往密西根州馬凱特的班機，意外發現她的困擾。帕特里夏告訴BBC記者，她對這種小烏龍不以為意，不過她承認，這個問題也為她造成了困擾。

去年，帕特里夏的女兒事先為她預約好了輪椅，不料2人落地後，卻被要求待在機上，因為機場人員以為帕特里夏只是一名嬰兒，沒有為她安排輪椅，導致她必須等到輪椅被送到後才能下機。

還有一次，地勤同樣誤會是帕特里夏是一名嬰兒，以為他們要求的特別服務是幫忙抱嬰兒，便沒有準備代步工具，導致同行的女兒只能「手動」搬行李，走了1.6公里，「我希望航空公司能盡快修正這個問題，不然我下次再被當成嬰兒時，女兒就得一路扛著我的行李到登機門。」