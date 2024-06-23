用雜物「佔位博愛座」！女子遭勸怒嗆：哪條憲法規定不能放東西？

▲婦人（穿綠衣者）佔用博愛座遭勸，怒反駁「中華民國憲法哪一條規定博愛座不能放東西？」（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

近期不斷發生博愛座糾紛，引發民眾關注。就有一位香港網友在社群平台Threads發文，表示自己在台北車站看到一位大媽坐在博愛座上，並佔用旁邊的博愛座放東西，當其他人提醒她時，她還反駁，「中華民國憲法哪一條規定博愛座不能放東西？」引起眾人圍觀。

該位香港網友在社群平台Threads發布一段影片，從影片中可以看到，一名男子提醒大媽博愛座不能放東西，但大媽卻回應，「不能放東西？你哪一條法律有規定不能放東西，中華民國憲法哪一條規定博愛座不能放東西，你也可以拿來放啊」，旁邊的一位女姓旅客則表示，因為其他地方都沒有座位，所以想坐博愛座，但大媽完全沒有想要悔改的意思，仍舊我行我素。

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此外，其實提醒大媽的男子自己也將咖啡和水放在博愛座上，男子吵到一半才意識到這點，將自己的東西收好並騰出座位。網友看了影片後紛紛留言，「她老了就是那種超盧的老人」、「真是夠了，本來還不覺得是故意的，現在越來越瘋欸」、「一天到晚吵博愛座沒事幹是不是，我今天搭車讓位給一個小弟弟，他回我一個可愛的笑臉說謝謝阿姨，我心情好一整天呢」、「憲法沒管那麽多好嗎？憲法難道還管你上廁所用幾張紙嗎？常識懂不懂」、「如果是我我會先錄影，然後邊錄邊把她的東西丟在地上，然後再請警察過來跟站內人員」。

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