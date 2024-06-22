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社會 社會焦點 保障人權

跑酷玩家闖新建案6樓「衝刺跳房子」來回跑3次！　超扯畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市烏日區一棟小型建案近日遭跑酷玩家踩點！一名21歲杜姓玩家闖入該建案6樓屋頂，再爬到裝飾屋簷上，站在跟男子幾乎等寬的狹窄空間，往前奔跑跳躍，還一連跳了3次。杜男事後將影片上傳至IG遭人檢舉，警方查出杜男身分，要求他到案說明，該建商也不排除提告入侵住居。

該段影片短短10多秒，過程中杜男站在4棟建築的最後一棟，醞釀一陣子後，邁開步伐前往衝刺，連續跳了3次。整個過程讓人捏了把冷汗，除了杜男站立的位置狹小，該處還是6層樓高，換算下來至少18公尺高，若是失足，恐怕當場殞命。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名杜姓跑酷玩家近日闖入新建案6樓「跳房子」，警方要求他到案說明。（圖／翻攝IG）

該建商黃姓負責人則說，此舉相當危險，好險孩子沒有發生意外，現在已經調閱監視器中，將提供給警方追查詳細過程。該建案平時都有保全24小時維安，當下可能是前往用餐，才讓人有機會闖入，後續將研議是否提告。

轄區烏日分局烏日派出所表示，經網路巡邏後找尋到杜男身分，亦將影片上傳至IG等平台，將要求杜男到案說明。杜男此舉，如未經建商同意進入建築中無人居住建物拍攝影片，恐涉嫌違反刑法侵入住居罪、社會秩序維護法第74條第2款「無正當理由，隱藏於無人居住或無人看守之建築物內，而有危害安全之虞」。

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