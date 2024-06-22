　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國經濟疲軟資本外流　人民幣匯率「7個月來新低」

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣對美元匯率創下去年11月中旬以來新低點。（圖／CFP）

文／中央社

人民幣對美元匯率走貶，創7個月來新低點。機構評估，由於房地產問題等拖累，投資人市場情緒低落，資本流出尋求其他較好的收益率。

人民幣對美元匯率創下去年11月中旬以來新低點。截至21日上午10時，在岸人民幣對美元即期匯率最低時跌破7.26，報7.2607；離岸人民幣對美元即期匯率最低點觸及7.2923，逼近7.3大關。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟在中新社報導中剖析人民幣對美元匯率走貶原因。他說，這是人民幣對美元匯率的階段性承壓，主要在於主要經濟體貨幣政策分化、全球避險情緒升溫等導致美元指數走強，對於人民幣帶來短期壓力。

路透社報導指出，人民幣走貶加上大量資本轉流入香港等狀況顯示，中國投資者對於市場復甦預期欠佳，於是選擇轉進入收益率較高的地方。投資者在官方推出支持房地產業振興刺激措施後，幾乎已經耗盡了對於有力政策的等待耐心。

報導引述分析人士的意見表示，香港人民幣存款儲備有所增加，4月最新官方數據顯示，人民幣存款為1.09兆元（約新台幣4.9兆元），接近2022年1月高峰；顯示中國投資者正利用其有限的離岸投資管道以尋求更高的收益率。

分析人士提到，中國投資者目前也有理由暫停一下，包括等待中國人民銀行對於利率放寬的態度；中共三中全會即將在7月舉行，在經濟、財政等政策被確定下來前，投資者可以再等一下。

ET快訊
快訊／林口車禍！機車撞路邊砂石車　騎士命危
葡萄牙8人全裸「下體交疊」狂歡！　整片肉色爬上吧檯
太早賣輝達！　孫正義少賺4.8兆元
臉書罵名嘴「長得好醜、垃圾嘴」　2網友免賠
快訊／國1連環撞「滿地鋼筋」　回堵2K
1圖看懂今天多熱！　專家示警：下周更熱「要有心理準備」
馬來貘「英雄」死訊傳回日本！　日網爆哭：明明登機前好好的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國經濟疲軟資本外流　人民幣匯率「7個月來新低」

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO　楊利娟轉戰海外市場

中共中宣部副部長張建春落馬！　嫌嚴重違紀違法被查

創辦人離世！14歲兒繼承百億市值股票　34歲女兒成2家A股實控人

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

廣東平遠暴雨已致「38死」　5.5萬人受災…洪水猛灌畫面曝

遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

男童偷糖果騙「店員給的」！被抓包恐龍媽狂鬧2小時　逼到老闆下跪

傳大陸女代駕「加錢解鎖隱藏服務」車上直接來　公司氣炸報警

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

中國經濟疲軟資本外流　人民幣匯率「7個月來新低」

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO　楊利娟轉戰海外市場

中共中宣部副部長張建春落馬！　嫌嚴重違紀違法被查

創辦人離世！14歲兒繼承百億市值股票　34歲女兒成2家A股實控人

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

廣東平遠暴雨已致「38死」　5.5萬人受災…洪水猛灌畫面曝

遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

男童偷糖果騙「店員給的」！被抓包恐龍媽狂鬧2小時　逼到老闆下跪

傳大陸女代駕「加錢解鎖隱藏服務」車上直接來　公司氣炸報警

快訊／台中大排驚見女浮屍！身分不詳　距大雅樹葬區僅1公里

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

快訊／林口嚴重車禍！機車撞路邊砂石車　騎士腿骨折命危搶救中　

排不出先發仍緊追統一獅　樂天教頭：分數接近都有贏

宜蘭男遭攔檢開單…爆走拿安全帽砸破巡邏車！警怒壓制也掛彩

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

「48歲財富自由」退休工程師喝茫　騎居酒屋老闆重機...害扣牌2年

護士妻與院長大玩SM！身上瘀青成鐵證　他翻出不倫性愛片崩潰　

孕育森林領航者！小學生體驗登山　路途中巧遇美麗「百步蛇」

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

大陸熱門新聞

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

創辦人離世未立遺囑！14歲兒繼承「百億市值股票」

陸國二生亂砸車！女駕駛報案隔天車被燒了

童偷糖騙店員給的　結局竟是老闆下跪

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

傳陸女代駕「加錢可色色」　公司氣炸報警

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

廣東平遠暴雨已「38死」…洪水猛灌畫面曝

廣東連日暴雨釀38死！水位一度逼近3樓高

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

男子帶饅頭回家被控竊盜！法院：公司賠2.2萬

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

更多熱門

相關新聞

太早賣輝達！孫正義少賺4.8兆元　懊悔「逃走的魚很大」

太早賣輝達！孫正義少賺4.8兆元　懊悔「逃走的魚很大」

投資大亨、軟銀集團（SoftBank Group）創辦人孫正義（Masayoshi Son）在21日年度股東大會上，對少賺1500 億美元（約折合台幣4.85兆元）的錯誤表示遺憾，孫正義說，「我不得不含淚賣掉輝達 （NVIDIA）的股票，因為當時軟銀的願景基金要求需要接獲利入袋」、「想起那些我錯過的事情真是令人沮喪」，他懊悔說「逃走的魚很大」。

80萬股民衝00919下周除息　4檔熱門ETF填息逾4成

80萬股民衝00919下周除息　4檔熱門ETF填息逾4成

台積電日日創新高！他「拼一回」隔天哀怨慘

台積電日日創新高！他「拼一回」隔天哀怨慘

男友玩當沖亂買　慘賠40萬「還跟她借錢」！妹子怒分手

男友玩當沖亂買　慘賠40萬「還跟她借錢」！妹子怒分手

免費股群「只報進出場」怎詐騙？內行曝手法

免費股群「只報進出場」怎詐騙？內行曝手法

關鍵字：

人民幣匯率投資龐溟美金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面