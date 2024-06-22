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守護桃園！國際獅子會300B5區　捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術。（圖／彭柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B5區集結獅友愛心，22日於中壢區機捷A22站出口、天幕公園旁，捐贈一座捐血亭和紅色獅像裝置藝術，增添公園新氣象！創區總監翁明哲指出，獅子會經常舉辦捐血公益活動，每每搭篷、借場地辦捐血，不環保且花經費，如今有了中壢區首座捐血亭，平時可提供民眾休息、排隊等服務，也希望捐血活動成為永續。

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

▲國際獅子會300B5區捐贈獅像裝置藝術揭幕。（圖／彭柏霖提供）

而針對今天捐贈、作品名稱為「愛心守護」的紅色獅像裝置藝術，300B5區行銷長、現任市政顧問彭柏霖表示，紅色獅像裝置藝術矗立於機捷A22站出口，造價逾200萬，是藝術家陳凱森的作品。因獅子象徵力量、勇氣、忠誠及充滿活力的行動，這座獅像裝置藝術代表著300B5區千名獅友，保護民眾守護生命，以及回饋社會的公益精神，同時展現獅子的王者之風。

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

▲▼秘書長溫代欣(左二)於活動後，相當熱血的到一旁捐血車捐血，以示力挺獅友公益精神。（圖／彭柏霖提供）

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

市府秘書長溫代欣於出席活動後，相當熱血的到一旁捐血車捐血，以示力挺獅友公益精神。立委魯明哲說，機捷A22站位於老街溪旁，多年前，將原加蓋做為停車場的老街溪開蓋後，不僅陽光、空氣和水使週邊環境煥然一新，更因機捷延伸到老街溪站，去年7月通車後，讓交通更便捷。

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

▲頒贈感謝狀感謝參與捐血亭和獅像裝置藝術捐贈獅友。（圖／彭柏霖提供）

魯明哲表示，今日300B5區獅子會將捐血亭和裝置藝術設在A22站出口，不但是機捷沿線的第一個捐血亭和裝置藝術，更因交通便捷，讓民眾更方便來捐血。

▲國際獅子會300B5區捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

▲機捷A22站出口、天幕公園旁捐血亭。（圖／彭柏霖提供）

國際獅子會300B 5區於去年7月間，由獅友翁明哲擔任創區總監。創區元年(2023-2024年度)以「團結智慧、榮耀獅愛」為主題，翁明哲總監帶領52個分會、1500名獅友，一年來，陸續糖尿病宣導與檢測、植樹、寒冬送暖、捐血救人以及捐贈勘災車、403地震捐款助桃園、花蓮兩市愛心款，還有今天的捐血亭及藝術裝置累計逾千萬的捐贈，集結獅友的愛心付出，為社會注入龐大的正能量。

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