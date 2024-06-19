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捐血文化深入東森集團！同仁響應捐血109袋　5年累積捐1622袋熱血

▲▼捐血文化深入東森集團！同仁響應捐血109袋　5年累積捐1622袋熱血

▲東森集團18日在中和企業總部「東森廣場」與台北捐血中心合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，現場超過百位同仁響應，一天捐出109袋熱血。（圖／東森集團提供）

生活中心／台北報導

東森集團持續為社會公益盡一份心力，愛心不落人後，適逢6月14日「世界捐血人日」，東森集團18日在中和企業總部「東森廣場」與台北捐血中心，合辦「東森捐愛，熱血常在」活動，超過百位同仁一同捐出熱血，共募集到109袋，捲起衣袖捐出熱血的同時，也期盼能為社會帶來善的循環。東森集團秉持回饋社會精神，自2020年開始持續響應舉辦捐血活動至今邁入第5個年頭，累計上千人次捐出熱血，共募集到1622袋，為社會注入溫暖。

台灣目前是全球國民捐血率最高的國家，捐血運動在2024年邁入50週年，台灣血液基金會日前舉辦了感恩活動，但也提出缺血隱憂，據統計隨著少子化社會來臨，17歲至20歲年輕人的捐血率和捐血人次逐年下降，近10年人數跌幅更是來到了54%，然而邁入高齡社會的台灣，日後用血量恐日益增多，因此希望能提升年輕人的捐血意識。

觀察全台各地捐血狀況，台灣血液基金會指出，目前血液庫存以O型、A型血較缺乏；在台北和高雄都亮起了「黃燈」，已經低於7天安全庫存，然而每年暑假出遊潮及天氣炎熱，加上學子放暑假返鄉影響，每一年夏季全台血庫都面臨著嚴重血荒，因此呼籲民眾能夠一起踴躍捐出熱血。

▲▼捐血文化深入東森集團！同仁響應捐血109袋　5年累積捐1622袋熱血

▲根據台灣血液基金會最新公告，目前全台血液庫存以O型、A型血較缺乏，亮「黃燈」低於7天的安全庫存。（圖／取自台灣血液基金會官網）

東森集團總裁王令麟表示：「別人做生意，東森做公益」，本於善盡企業社會責任，公司每年都會舉辦2至3次捐血活動，有鑒於暑假來臨，加上近來天氣炎熱，午後又降下大雷雨，民眾捐血意願容易受到影響，因此號召員工及附近里民一起捲起衣袖捐出熱血，儲備足夠的醫療用血；同時對於公司同仁及附近居民的熱心響應，內心覺得很感謝也非常感動。

東森人同心響應東森一貫的文化與精神，超過百位善心同仁踴躍參與，一天就募集捐出了109袋熱血。東森購物副董事長紀坤傑及總經理彭鴻珷也在滿檔行程中，趕回公司捐出500C.C熱血。副董紀坤傑3年內已捐血10次並提到：「參加這樣的活動不僅讓我感到驕傲，還能幫助更多需要的人」；總經理彭鴻珷則表示，「捐血是能為社會做的一點小貢獻，而且這些血液可能救人一命，一點小小付出能夠產生巨大影響，因此鼓勵所有員工加入捐血行列，這不僅是對社會的回饋，也是對自己的關愛。」

▲▼捐血文化深入東森集團！同仁響應捐血109袋　5年累積捐1622袋熱血

▲東森購物副董事長紀坤傑表示，很開心集團舉辦捐血公益活動，能幫助更多需要的人，參加捐血讓人感到驕傲。（圖／東森集團提供）

▲▼捐血文化深入東森集團！同仁響應捐血109袋　5年累積捐1622袋熱血

▲東森購物總經理彭鴻珷響應捐血活動，捲起衣袖捐熱血做公益。（圖／東森集團提供）

這一次的捐血活動，很特別的是此次參與捐血的女性多於男性，參加捐血的東森員工張小姐就說：「捐血不僅是一種愛心表現，對於自己的健康也有益處，一舉兩得」。捐血活動現場相當熱鬧溫馨，東森購物更舉辦商品花車特賣會，提供衛生紙、萬歲牌堅果、自然美美妝品以員工價回饋給民眾，期盼帶動東森廣場購物民眾一同響應愛心捐熱血。

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