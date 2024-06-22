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社會 社會焦點 保障人權

電動交通工具事故頻傳！高雄消防局籲避免密閉空間長時間充電

▲▼消防局提供民眾，電動交通工具在使用和充電過程中必須格外注意安全。。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼消防局為因應電動車起火事件頻傳，加強各消防分隊電動車救災教育訓練，並使用相關器材如滅火毯和底盤式瞄子，以提高處理此類火災的效率和安全性。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

台北市近期發生一起電動滑板車爆炸引發火災的事件，再次喚起市民對電動交通工具安全問題的關注。根據高雄市政府消防局統計，自111年至113年5月期間，該市共發生37起電動車火災，其中以微型電動二輪車起火案件最多，占70.3%；電動機車計9件，占24.3%；電動輔助腳踏車計2件，占5.4%。這些火災多由電池引發，因電池自燃釋放大量能量，易產生高溫及猛烈火勢，對人命及財產安全造成極大威脅。

高雄市政府消防局第二救災救護大隊樓振宇大隊長表示，這起電動滑板車爆炸事件再次提醒大家，電動交通工具在使用和充電過程中必須格外注意安全。他建議市民在使用電動滑板車和其他電動交通工具時，要注意使用合格的充電設備，避免在封閉空間內長時間存放或充電，並定期檢查電池狀況，防止過熱或損壞。

▲▼消防局提供民眾，電動交通工具在使用和充電過程中必須格外注意安全。。（圖／記者吳世龍翻攝）

消防局提醒市民，如發現車輛或電動車充電中意外起火，應盡速離開現場進行逃生與通報，並撥打119電話報案，以遠離危險、保障自身安全。為確保市民安全，消防局提醒市民在購買電動車時，應認明審驗合格標章，確保所購買的電動車符合安全標準，並勿自行改裝車輛。充電時，應使用原廠電池及線材，避免串接延長線或轉接器，並控制合理的充電時間。若在室內發生電動車起火，應立即呼叫屋內家人及早應變，避免延遲逃生。

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