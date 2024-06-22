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社會 社會焦點 保障人權

賣500元「安仔」被供出！聽障窮單親媽扯辯：是冰糖　下場出爐

▲▼甲基安非他命,冰毒。（圖／取自法務部網站）

▲王女販售甲基安非他命遭法官判刑。（示意圖／取自法務部網站）

記者陳韻如／台中報導

有聽力障礙且經濟拮据的王姓單親媽媽，為了扶養一名年幼女兒，竟涉嫌販售500元的少量甲基安非他命（俗稱安仔）給一名陳姓毒蟲，不料，陳男都還沒吸光毒品就被警方逮到，並且供出來源就是王女。不過，王女打死不認販毒，還稱自己窮困缺錢，才用冰糖假冒毒品賣給陳男，但說詞不被法官採信，最終依法判他5年6月徒刑。

根據判決，陳男2021年1月間傳訊息給王女，「妳現在有茶嗎？跟妳現金買個500止一下（毒癮）」，王女回覆「好」後，雙方便約在一間超商門口面交，當時王女將一小包二級毒品安非他命以500元賣給陳男。

不料，陳男拿到東西並剛回到家施用後，就遭到警方查獲，並扣得他吸食剩餘淨重僅0.0475公克的微量甲基安非他命，且陳男當下就直接供出毒品來源，表明是向王女購得。

不過，王女對於犯行打死不認，起初先稱自己是賣菸給陳男，但說法被法官打臉，稱雙方的對話也從未提及菸，且既然是賣菸，而香菸也並非違禁品，何必要用暗語「茶」來稱呼？且任何一間超商都能買菸，陳男又為何要大老遠從草屯騎機車到南投市找王女購買。王女事後又改口稱，自己因為缺錢才用冰糖假冒毒品賣給陳男，但說法同樣不被法官採信。

法官審理後，認為王女明知販賣毒品可處10年以上甚至是無期徒刑，但卻仍冒險販毒，但考量王女只有賣給陳男1人，金額僅500元，犯罪情節尚非重大惡極，如果以最輕10年判刑，尚屬情輕法重，援用刑法第59條，犯罪情狀顯堪憫恕減刑，因此最終判處王女5年6月徒刑，犯罪所得500元沒收。王女不服上訴二審，但仍遭台中高分院駁回。仍可上訴。

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