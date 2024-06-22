8男全裸下體交疊狂歡！「人形蜈蚣」畫面曝　整片肉色爬上吧檯

▲多名男子當眾全裸，做出不雅行為。（圖／翻攝自X，下同）



記者王佩翊／編譯

葡萄牙南部濱海城鎮阿爾布費拉市的度假村內，出現多名外籍旅客當眾脫光衣物，並以下體相貼的姿勢，爬上酒吧櫃台，展開瘋狂派對，不但跳起舞來，還當眾互相拍打屁股。誇張行徑隨即被路人錄影上傳網路，而這些外籍遊客的荒謬行為也引發當地民眾抗議。

根據《太陽報》報導，根據目擊者拍攝的影片顯示，有數名喝醉酒的男子全身赤裸，爬上酒吧的吧檯，並排成一行，手腳並用地爬行跳舞，過程中多次下體相貼交疊，宛如人形蜈蚣，其中一名男子甚至還拍打同伴的裸露屁股。

這一幕發生在阿爾布費拉市歐拉海灘（Oura Beach）旁的熱鬧步行街The Strip，根據影片中的細節也能確定事發地點為Route Caffe 66運動酒吧。這間運動酒吧經常邀請顧客參加喝酒遊戲「牙醫椅」（dentist chair），並拍下影片上傳至社群媒體大肆宣傳。

影片引發熱議後，警方也介入調查，隨後確認8名英國籍遊客的身分，但是未能將他們逮捕。根據調查，這段影片拍攝於某個週末，但是直到最近才在網絡上流傳開來。

阿爾布費拉市長José Carlos Rolo直言，「我們花錢推廣旅遊業，並不希望發生這樣的負面事件，這不僅對任何人都沒有好處，還對我們的形象造成損害。」他呼籲當地店家應對顧客的行為負責，制定好店內的規定，以確保顧客在享受服務時遵守秩序，避免這類脫序問題再度發生。市政府隨後也表示，將要求當地警方加強巡邏。