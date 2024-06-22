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遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

王先生和女子網戀7年，從未見過面。（圖／翻攝自看看新聞）

▲王先生和女子網戀7年，從未見過面。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

網路詐騙頻傳，應該要提高警覺。中國上海有一名男子，從事網路遊戲主播認識「女友」，7年間2人從未見面，卻不對轉帳給對方，直到今年才發現不對勁，憤而報警。

據《新民晚報》報導，王先生是一名網路遊戲主播，2017年底在平台直播中認識「女友」，起初對方經常以粉絲身分刷禮物，雙方開始有互動，感情日益升溫，成了遊戲裡的一對CP，不久確定了戀愛關係。

王先生認為，女友很完美，因為對方在朋友圈的自拍，不比網紅美女遜色，日常生活也非常奢侈，網路交往2年後，女友某天突然表示自己得了憂鬱症，母親罹患重病，暗示要他提供經濟支持，王先生二話不說便提出資助。

然而，女友之後常以各種，像是看病、家中變故、生活瑣事等，向王先生討錢。統計下來，王先生透過微信轉帳等方式，總共向女友匯款260筆，金額接近64萬人民幣（約285萬新台幣）。

王先生發現女友朋友圈的照片，竟是盜用別人。（圖／翻攝自看看新聞）

▲王先生發現女友朋友圈的照片，竟是盜用別人。

王先生與女友「網戀」7年，期間曾提出要求見面或視訊通話，但被各種理由糊弄過去，直到今年4月，他無意間在網路看到一名女博主，與女友的朋友圈中許多照片一模一樣，後來又陸續發現許多博主的照片都被女友盜用，這時才意識到自己的女友可能是騙子。

因此，王先生5月底到派出所報案，警方隨後展開調查，迅速將人逮捕歸案。原來「女友」自稱1994年出生，但實際上是1980年出生，已婚且育有1子，年齡相貌和身世經歷與王先生描繪的完全不符，涉嫌詐騙。

女子也坦承，早在認識王先生之前，就開始詐騙計畫，並對自己的人設進行美化包裝。目前她因涉嫌詐騙罪遭警方刑事拘留，警方已追回部分贓款，案件正進一步調查中。

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