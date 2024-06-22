導演涉騙錢！　行腳賣30元電影票「根本沒上映」

▲導演陽靖2014年時拍攝「愛情線索」，曾與彰化縣府合辦特映會，如今卻以籌拍續集為名，再次向店家募款。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全台首位身障原住民導演陽靖，曾被指控以拍攝電影《愛情線索》的名義四處向店家募款、販售電影票，但實際上其所販售的電影票卻根本沒有在院線上映。如今本刊再次接獲爆料，指陽靖近期又打著欲拍攝《愛情線索》第3部與第4部的名義，以行腳方式於台南、台中等地向店家募款。

現年約50歲的陽靖（本名陽國慶），出生時四肢手、腳指發育不全，全部加起來只有8隻，加上腳趾頭的形狀酷似牛角，因此又被稱「牛角導演」。據了解，陽靖早年因身體殘疾，求學與求職路上均遭遇不順，只能從掃地工做起，後續因受到自小就在教會認識的魏德聖影響才轉型成為導演，並開始拍攝《愛情線索》系列的電影，主打素人演員拍攝，耗資1800萬元，為了籌募款項，陽靖除了四處演講宣傳，也同時以行腳方式向店家募捐或販售電影票。

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▲陽靖因四肢手、腳趾不全，腳趾的形狀酷似牛角，因此又被稱牛角導演。

據悉，陽靖多以行腳的方式在高雄、台南、台中等一帶，打著生命鬥士與和名人合照的方式向店家募捐，多數店家看在陽靖身體殘缺的份上，多半願意從數百元甚至到數萬元小額捐款支持，或向陽靖一次購買數百張（每張從30元到100元不等），甚至也有店家同意讓陽靖於店門口放置捐款箱。

但他的電影卻從未在任何院線上映，欲觀賞電影只能在陽靖所指定的空間觀看，不過也曾有人在指定時間前往，卻被通知無法放映，電影票淪為廢紙。而《愛情線索》的正片至今更僅有少數人看過，實際在網路上搜尋，也只能找到該片的預告片。

本刊找到曾在2021年率先指出陽靖募款做法有問題的影評人翁德煌，他說，有一次用餐時被店員送了2張電影票，電影票正是陽靖所拍的《愛情線索》，票上強調該部電影榮獲6項桂冠，從台灣金馬獎、亞太影展到美國奧斯卡都有，但仔細一看卻可以發現所謂桂冠竟全是「參展作品」，明顯誇大不實。

▲影評人翁煌德拿出陽靖向店家販售的電影票券指出，票上的6桂冠全都是「參展作品」。

翁德煌氣憤表示，他早前即已質疑過陽靖募款的合法性與正當性，但陽靖卻每每在沉寂一段時間後捲土重來，此次則是打著欲拍攝《愛情線索》第3部與第4部的名義再次向店家募款，且陽靖疑似為了避免店家發現可能被詐騙後會互相通報，因此在與店家的合照時均刻意遮擋店名，相較於一般募款會特別將店家店名突顯的做法明顯有異。翁德煌也強調，近期有人陸續聯繫陽靖要求退錢，「也許是因為擔心引起糾紛，也真的有完成退款」。

對此李宜諪律師指出，若該導演以販售假電影票，又以行腳方式四處向店家募款，致店家陷於錯誤而交付款項，造成店家損失，已觸犯刑法詐欺取財罪，最高可判處5年有期徒刑；至於請求退還款項部分，受害店家可依民法184條有關侵權損失的規定，向對方要求賠償已支付之金額。

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