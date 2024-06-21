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午後雷雨連襲一周　下周「雨區最大」時間曝

▲6月21日夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲今夏至，台北地區下起午後雷陣雨，民眾連忙躲雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，午後嚴防雷陣雨，下周一、下周二午後雷雨區將擴大，各地都容易出現雷雨，中部以北和各山區都有局部大雨機會，且雨勢會持續到晚間。至於南海熱帶擾動發展，氣象署研判發展成颱風機會不高。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周為夏季型天氣型態，受太平洋高壓影響，白天晴到多雲、高溫炎熱，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷局部溫度更高，有36度以上高溫機會。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻指出，未來一周也要留意午後雷陣雨，各地容易有雷雨，特別是大台北和各地山區有局部大雨，並伴隨雷擊、強陣風，下午外出要注意天氣變化，午後雷陣雨將持續到下周；下周一、下周二天氣更不穩定，午後對流發展範圍更廣，中部以北和各山區有局部大雨，雨勢會持續到晚間。

下周三後太平洋高壓逐漸增強並西伸到台灣附近，黃恩鴻表示，下周三後午後雷陣雨範圍將縮小且減緩，中部以北、宜花和各地山區有零星短暫雷陣雨，類似天氣型態將持續到下周五。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於熱帶系統發展，黃恩鴻表示，南海周日後有滿大季風低壓逐漸增強，不過季風低壓要發展為熱帶系統需要滿長的時間，下周一、下周二稍微增強後逐漸往北移動到陸地和海南島附近，由於增強時間和幅度不夠，研判生成颱風機率不高。另南海低壓帶雖不會影響台灣，不過將會為西南部及恆春半島沿海帶來長浪。

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