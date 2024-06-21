板橋全新地景「彩虹宇宙」亮相！周末變裝皇后、芭比電影免費看

▲新北「板橋435藝文特區」推出全新地景藝術，總面積約77平方公尺的《彩虹宇宙》將在6月22日正式亮相。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

新北市「板橋435藝文特區」繼2017年設置地景藝術《飄浮彩虹》後，再度推出全新塗鴉創作《彩虹宇宙：打破性別界限的藝術之旅》，總面積約77平方公尺，由駐點藝術家龍阿水為園區量身打造，涵蓋牆面、地面，預期成為新一波打卡點！明（22）日揭幕儀式也有多項活動，包括變裝皇后歌舞、電影《芭比》、六色彩虹塗塗抹抹、繪本說故事、互動遊戲攤位等。

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▲全新彩虹地景作品，由荷蘭塗鴉藝術家龍阿水（FLEKSONE）創作。（圖／新北市文化局）

此次全新彩虹地景作品，由荷蘭塗鴉藝術家龍阿水（FLEKSONE）創作，他曾橫跨四大洲創作旅行，近期進駐於435藝術聚落，不受限的創作經歷與作品特色，體現了「自由」的概念。經過幾個月的努力，龍阿水完成了結合「六色彩虹」與「宇宙」的作品，象徵性別身份的多樣性、包容、自由。

▲龍阿水結合「六色彩虹」與「宇宙」，象徵性別身份的多樣性、包容、自由，經過數月努力終於完成。（圖／新北市文化局）

《彩虹宇宙：打破性別界限的藝術之旅》作品畫面中的「塗鴉飛行列車」，目的地為彩虹宇宙，並以賽博龐克（cyberpunk）風格描繪未來城市，包括牆面管線、電箱，都巧妙地融入圖像中，成為作品的一部分，並以積極、和平的字詞，取代充斥於現實的商業招牌與廣告。若站在特定觀賞點，便會產生立體視覺效果，互動性十足，期待成為新一波美拍打卡點。

▲6月22日揭幕活動之一「六色彩虹塗塗抹抹」，民眾可免費領取6色粉筆，自由塗抹於園區柏油路地面。（圖／新北市文化局）



新北市文化局將於6月22日（六）舉行作品揭幕活動，邀請台灣變裝皇后家族「瘋家」（The House of Wind）帶來歌舞表演；還有「六色彩虹塗塗抹抹」，民眾可向服務台免費領取6色粉筆，自由塗抹於園區柏油路地面。

▲新北市文化局6月22日舉行彩虹地景作品揭幕活動，園區的「枋橋大劇院」將播放美國喜劇歌舞電影《芭比》。（圖／Facebook／板橋435藝文特區）

另外，園區的「枋橋大劇院」將播放美國喜劇歌舞電影《芭比》，描述典型芭比發現自身的變異，帶出省思自我、身分認同的議題。此外，新北市立圖書館的「行動書車」也將帶來相關議題書籍，還有遊戲互動攤位，活動從上午9點到下午6點，可現場自由參與，詳細資訊可至「板橋435藝文特區」Facebook粉絲專頁查詢。