咖啡控等到了！7-11首度開賣「精品馥芮白」　限時只要89元喝

▲7-11旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」，將於6月26起在全台逾6700家門市首度推出「精品馥芮白」；不僅如此，「CITY PRIMA」今年第5度與金曲獎合作，將杯套變身金曲獎設計。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的你一定要試試！7-11將首度推出「CITY PRIMA精品馥芮白」，其實就是「Flat White」，喝起來奶香滑順輕盈、咖啡香濃郁，還帶有花果甜香，且自6月26日起可享嚐鮮價89元；另外，為慶祝「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」風味升級，6月26日起也將祭出2大優惠。

7-11旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」，將於6月26起在全台逾6700家門市首度推出「精品馥芮白」，「馥芮白」命名由來為英文原名「Flat White」，發源自紐澳地區，近年風靡歐美咖啡圈成為熱門的義式咖啡品項，與拿鐵相較，使用更多濃縮咖啡，適合喜歡較濃郁風味咖啡又想淺嚐滑順奶香的咖啡愛好者。

▲「CITY PRIMA精品馥芮白」自6月26日至7月9日可享嚐鮮價89元。



這杯「CITY PRIMA精品馥芮白」咖啡濃郁、奶香輕盈，花果甜香也十分突出，大杯原價120元，6月26日至7月9日可享嚐鮮價89元。

另外，全台21家7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」全新風味升級，訴求以哥倫比亞沿安地斯火山脈種植高品質咖啡豆，並添用衣索比亞藝伎咖啡豆與西達摩日曬豆，果香濃郁甜感層次有感提升且帶花香餘韻；為邀請更多咖啡饕客們一起支持，6月26起至7月9日期間購買冠軍美式／拿鐵大杯送典藏濾掛咖啡、購買精品手沖內用續杯半價。

▲慶祝7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」風味升級，自6月26日起，購買冠軍美式／拿鐵大杯送典藏濾掛咖啡、購買精品手沖內用續杯半價。



OKmart全台門市自即日起至6月23日推出OKCAFE聯名飲優惠，清爽又充滿果香的「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」直接下殺買1送1，原價單杯65元，搭配買1送1折扣等於單杯只要33元；這杯「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」以OKCAFE秘魯莊園級美式為基底，搭配OOHA經典的水蜜桃烏龍氣泡飲，清爽果香與濃郁醇厚咖啡完美結合，讓人忍不住一口接一口。

▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」即日起至6月23日可享買1送1。（圖／OKmart提供）