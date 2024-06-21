10縣市熱爆！週末飆破36℃　午後雷雨炸北台

▲今日至下週日(21至23日)晴朗炎熱，高溫上看36度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日至下週日(21至23日)晴朗炎熱，高溫上看36度。午後近山區有對流發展，北台灣要注意雷雨發生。氣象署針對10縣市發佈高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今日至下週日(21至23日)，「滯留鋒」在東海至長江流域徘徊，台灣天氣晴朗炎熱、要注意防曬、防中暑。

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▲週日前太平洋高壓影響，外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，整體高溫容易達33-35度。（圖／中央氣象署）

太平洋高壓西緣不足以完全壓制，大氣「潛在不穩定度」的釋放，午後近山區有對流發展，並向北擴展，為鄰近山區的平地及北台灣，帶來局部陣雨或雷雨的機率，應注意大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間大雨)的發生。

今日各地區氣溫：北部25至36度，中部24至36度，南部25至37度，東部24至36度。氣象署針對10縣市發佈高溫燈號，中午前後彰化縣、雲林縣、臺南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、南投縣、高雄市、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

▲10縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

下週一、二(24、25日)南海熱帶擾動外圍的水氣增多，台灣天氣悶熱；午後對流的影響略加大。下週三、四(26、27日)太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，午後對流減弱，部分山區仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

下週二(25)日20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率維持為60%(左圖)，發展成「輕颱」的機率則僅為10%(右圖)；模擬路徑向西北往海南島、廣東一帶前進，故無論其如何發展，皆無侵台疑慮。

▼下週二(25)日20時南海熱帶擾動發展為「熱帶低壓」的機率維持為60%(左圖)，發展成「輕颱」的機率則僅為10%(右圖)無侵台疑慮。（圖／三立準氣象.老大洩天機）